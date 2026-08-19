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Що треба українському ритейлу — думка експерта

Казна та Політика
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Що треба українському ритейлу — думка експерта
Що треба українському ритейлу — думка експерта
Український ритейл з огляду на російські повітряні удари по розподільчих центрах і складах товарів потребує термінової децентралізації.
Таку думку висловив в ефірі Українського радіо експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин, передає Укрінформ.
«З першого дня активної фази бойових дій ворог б’є по складських приміщеннях, по оптових базах. Пам’ятаєте, 2022 рік: перше, що зробив ворог, коли почав агресію, активну фазу бойових дій проти України, — почав нищити оптові склади пально-мастильних матеріалів. Тоді вся Україна стояла в черзі на заправках два з половиною місяці, доки наші з вами трейдери нафтові перебудували механізми постачання, зробили децентралізацію постачання на заправках пального, і ми з вами повернулися до більш-менш нормальної системи отримання можливостей для заправки», — зазначив економіст.
Він також нагадав, що після ударів ворога по тепловій генерації почали говорити про необхідність децентралізації теплової генерації.
«На жаль, ця ситуація зараз прийшла до ритейлу. Тобто, в принципі, ворог б’є по великих складах, і ми розуміємо, що велике скупчення товару, велике скупчення тих чи інших позицій для ворога є ціллю, яку він буде знищувати. …Практично біля кожного обласного центру є такі великі логістичні центри, і вони точно будуть об’єктами ударів для ворога. Тому… треба негайно робити децентралізацію постачання», — заявив Пендзин.
Водночас експерт зауважив, що навіть після посилення російських атак по розподільчих центрах в Україні немає дефіциту по жодному виду продуктів харчування, адже «ми виробляємо набагато більше, ніж споживаємо».
На його думку, збільшення імпорту товарів не буде, оскільки загальний обсяг виробництва вітчизняного продукту в Україні набагато більший, ніж внутрішнє споживання.
«В основному ми повністю користуємося тим, що виробляє внутрішній товаровиробник. Тому в цій ситуації, я думаю, що структура співвідношення вітчизняного і імпортного практично не зміниться, тому що виробник залишився», — зазначив експерт.
За матеріалами:
Finance.ua
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