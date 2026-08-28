Майже 350 млрд грн невідповідностей: Рахункова палата перевірила оборонні закупівлі Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Аудит

Майже 350 млрд грн — такий загальний вартісний вимір невідповідностей виявила Рахункова палата під час аудиту закупівель і розвитку озброєння та військової техніки.

Перевірка охопила, зокрема, Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ, Державну прикордонну службу та ДП «Агенція оборонних закупівель».

Рахункова палата затвердила звіт за результатами аудиту відповідності на тему «Закупівлі та розвиток озброєння і військової техніки». Аудит охопив 2025 рік, а з окремих питань виконання державних контрактів — також 2024 рік.

Які проблеми виявила перевірка

Перевірка показала, що система закупівель і розвитку озброєння та військової техніки працювала в умовах нестабільного нормативного й організаційного середовища. За час дії воєнного стану базові законодавчі та урядові акти у сфері публічних і оборонних закупівель загалом змінювалися 95 разів.

Аудитори виявили проблеми на різних етапах закупівельного циклу — від визначення потреб та планування фінансування до виконання контрактів, контролю якості, управління попередньою оплатою і дебіторською заборгованістю.

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Загалом понад 90% закупівель на майже 580 млрд грн із загального обсягу 614 млрд грн провели без конкурентних процедур. Водночас окремі випадки передбачали придбання озброєння та військової техніки за вартістю, вищою за визначену Переліком оборонних закупівель.

Виконання державних контрактів також супроводжувалося відхиленнями за строками, обсягами та якістю поставок. Значні суми бюджетних коштів, перерахованих як попередня оплата, не забезпечили отримання передбаченого контрактами озброєння та військової техніки у встановлені строки.

Станом на 1 січня 2026 року дебіторська заборгованість за державними контрактами з розвитку та закупівлі ОВТ становила 367 млрд грн. Із цієї суми 66 млрд грн були простроченими.

Окремі проблеми аудитори виявили у претензійно-позовній роботі та стягненні коштів, належних державі. Суди зменшили заявлені до стягнення штрафні санкції на 5,9 млрд грн — це понад 66% вартості позовів.

Крім того, із 45 арбітражних рішень, переданих для визнання та виконання за кордоном, 42 рішення, або 93%, залишалися невиконаними.

Водночас у першому півріччі 2026 року прострочену дебіторську заборгованість зменшили на 62 млрд грн. Також до державного бюджету відшкодували та перерахували понад 100 млн грн надлишково сплачених коштів за державним контрактом, укладеним під державні гарантії.

Що далі

За результатами аудиту Рахункова палата надала рекомендації щодо посилення стратегічного та фінансового планування, удосконалення правил оборонних закупівель і ціноутворення, контролю за виконанням контрактів, попередньою оплатою та дебіторською заборгованістю.

Повний звіт не підлягає оприлюдненню, оскільки містить відомості, що становлять державну таємницю. Інформацію про результати аудиту направлять керівництву держави, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, РНБО, Офісу Генерального прокурора, СБУ та об’єктам контролю з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

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