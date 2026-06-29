Рахункова палата знайшла у звітності Мінцифри викривлення на десятки мільйонів гривень Сьогодні 06:05 — Казна та Політика

Рахункова палата провела аудит консолідованої фінансової та зведеної бюджетної звітності Міністерства цифрової трансформації України за 2025 рік. Загальний обсяг коштів, що підлягали перевірці, становив 8,4 млрд грн, а обсяг активів — 9,9 млрд грн.

Висновок аудиту

За результатами перевірки Рахункова палата надала висновок із застереженням щодо консолідованої фінансової та зведеної бюджетної звітності Міністерства цифрової трансформації.

Аудитори дійшли висновку, що, за винятком окремих питань, визначених як підстава для застереження, звітність Мінцифри в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів відповідно до вимог законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Виявлені порушення в обліку активів

Під час аудиту встановлено суттєві викривлення у сфері обліку нематеріальних активів, оцінки окремих основних засобів та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Зокрема, аудитори зафіксували, що під час модернізації окремих нематеріальних активів Мінцифри до вартості, яка підлягає подальшій амортизації, повторно включалася раніше амортизована частина активів. Унаслідок цього:

балансову вартість нематеріальних активів було занижено на 21,5 млн грн;

суму амортизації за звітний період завищено на 7,8 млн грн.

Також до складу нематеріальних активів включалися об’єкти, які не відповідали критеріям визнання. Це призвело до завищення їхньої балансової вартості на 27,4 млн грн та амортизації на 0,3 млн грн.

Окремо аудитори встановили, що до нематеріальних активів включалися об’єкти, які на дату балансу ще не використовувалися за призначенням і перебували в дослідній експлуатації. У результаті:

балансову вартість нематеріальних активів завищено на 27,1 млн грн;

на ту ж суму занижено обсяг незавершених капітальних інвестицій.

Зауваження щодо оцінки активів і розкриття інформації

Аудитори також встановили неповне розкриття у фінансовій звітності інформації, передбаченої національними стандартами бухгалтерського обліку. Зокрема, йдеться про інформацію щодо облікової політики, пов’язаних сторін, подій після дати балансу та інших обов’язкових розкриттів.

Окрему увагу аудитори звернули на неможливість підтвердження достовірності оцінки окремих основних засобів первісною вартістю 26,6 млн грн. Серед них — будівля площею понад 4 тис. кв. м у центрі Києва, балансова вартість якої становила лише 10,0 тис. гривень.

Аудитом встановлено, що контрольованим Мінцифри суб’єктом державного сектору не було відображено в бухгалтерському обліку дебіторську заборгованість за штрафними санкціями у розмірі 0,4 млн грн за порушення строків виконання договору.

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