НБУ тимчасово збільшив граничні строки розрахунків за експортом аграрної продукції Сьогодні 17:12 — Казна та Політика

Національний банк України тимчасово збільшив зі 120 до 150 днів граничні строки розрахунків за експортом аграрної продукції.

Про це йдеться в повідомленні НБУ , передають Українські Новини.

НБУ збільшив зі 120 до 150 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 (зернові культури, насіння олійних культур, рослинні олії та побічні продукти їх переробки).

Такий строк розрахунку буде застосовуватися до операцій, здійснених у період з 01.07.2026 до 31.08.2027 включно.

Читайте також НБУ готує банки до появи нової купюри номіналом 2000 гривень

Унаслідок посилення російських ударів по об’єктах портової інфраструктури та цивільних суднах у липні 2026 року виникли проблеми з морською логістикою. Через це тривалість транспортування товарів іншими шляхами збільшилася, а чинний граничний строк розрахунків став об’єктивно недостатнім для експорту аграрної продукції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.