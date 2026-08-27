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НБУ тимчасово збільшив граничні строки розрахунків за експортом аграрної продукції

Казна та Політика
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Національний банк України тимчасово збільшив зі 120 до 150 днів граничні строки розрахунків за експортом аграрної продукції.
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
НБУ збільшив зі 120 до 150 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 (зернові культури, насіння олійних культур, рослинні олії та побічні продукти їх переробки).
Такий строк розрахунку буде застосовуватися до операцій, здійснених у період з 01.07.2026 до 31.08.2027 включно.
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За матеріалами:
Finance.ua
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