НБУ готує банки до появи нової купюри номіналом 2000 гривень Сьогодні 11:22

Купюра найбільшого номіналу в Україні

Національний банк України готує зміни до правил організації касової роботи банків. Вони пов’язані з появою в обігу нової банкноти номіналом 2000 гривень, яку планують ввести з 4 вересня 2026 року.

Про запропоновані зміни повідомила пресслужба НБУ.

Які зміни пропонує НБУ

Регулятор планує доповнити перелік гривневих банкнот, які банки мають здавати до Національного банку, новим номіналом у 2000 гривень.

Крім того, НБУ пропонує уточнити єдині характеристики пакувальних матеріалів, які використовуватимуть під час пакування нових банкнот.

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Проєкт постанови «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні» вже винесли на громадське обговорення.

Зауваження та пропозиції до документа прийматимуть до 4 вересня 2026 року включно.

Банкнота нового номіналу

Раніше ми повідомляли , що нову купюру найвищим номіналом 2000 грн із портретом Василя Стуса введуть в обіг 4 вересня — у день його пам’яті. Банкнота міститиме щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що має посилити її захист від підроблення.

навіщо ввели новий номінал. За його словами, нова купюра номіналом 2000 гривень за умовного курсу 45 грн за долар дорівнює трохи більше ніж 44 доларам. Тобто найбільший номінал гривні, фактично, залишається у звичному історичному діапазоні — близько 40−60 доларів. Крім того, нова банкнота логічно продовжує чинний ряд номіналів: 100, 200, 500, 1000 і тепер 2000 гривень. Також ми писали, що банкір розповів За його словами, нова купюра номіналом 2000 гривень за умовного курсу 45 грн за долар дорівнює трохи більше ніж 44 доларам. Тобто найбільший номінал гривні, фактично, залишається у звичному історичному діапазоні — близько 40−60 доларів. Крім того, нова банкнота логічно продовжує чинний ряд номіналів: 100, 200, 500, 1000 і тепер 2000 гривень.

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