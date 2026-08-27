Як шахраї можуть використати банківські картки, термін дії яких закінчився Сьогодні 13:05 — Фінтех і Картки

Як шахраї можуть використати банківські картки, термін дії яких закінчився

Банківська картка з простроченим терміном дії вже не може використовуватися, однак, згідно з результатами дослідження, це не завжди так.

Дослідники з Массачусетського університету в Амхерсті виявили вразливість, завдяки якій деякими простроченими картками можна розрахуватися.

Про це повідомляє видання Про це повідомляє видання Raketa , пише УНІАН.

Цю вразливість можна використати навіть у разі викраденої та вже заміненої банківської картки, внаслідок чого власник картки може зіткнутися з неприємностями.

В чому вразливість

На думку дослідників, вразливість пов’язана з тим, що термін дії самої банківської картки та прив’язаного до неї рахунку не збігаються. Дослідники використовували два звичайні смартфони та просте програмне забезпечення, щоб обдурити платіжний термінал.

Один із телефонів активує картку, а потім передає її дані, а другий змінює дату закінчення терміну дії перед надсиланням даних на термінал. Таким чином, система може відображати на терміналі майбутню дату закінчення терміну дії, тоді як сама картка вже недійсна.

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Цей трюк може спрацювати, оскільки термін придатності не захищений належним чином. Крім того, термін дії цифрового сертифіката, прив’язаного до картки, може бути довшим, ніж дата, зазначена на фізичній картці, тому це теж не обов’язково завадить проведенню транзакції. За словами дослідників, їм вдалося провернути цей трюк у місцевих ресторанах і магазинах.

Не всі банківські картки вразливі, а цифрові гаманці, завдяки додатковим засобам безпеки, виявилися більш стійкими до такого методу шахраїв.

Рекомендації

У зв’язку з цим не рекомендується викидати прострочені банківські картки просто у сміття, а їх слід знищувати, а також стежити за транзакціями за вже закритими рахунками.

До речі, кожного місяця власники банківських карток втрачають власні гроші просто тому, що забувають або неправильно вмикають категорії кешбеку.

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