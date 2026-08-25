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Американський реактивний літак SJ30 встановив рекорд швидкості

Фінтех і Картки
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Американський реактивний літак SJ30 встановив рекорд швидкості
Американський реактивний літак SJ30 встановив рекорд швидкості
SyberJet SJ30−2 встановив неофіційний рекорд швидкості перельоту через континент зі Сходу на Захід для легких реактивних літаків (категорія C-1.f), повідомила компанія.
SJ30−2 подолав відстань від Джексонвілла (Флорида) до Сан-Дієго (Каліфорнія) приблизно за 4 години 7 хвилин із середньою швидкістю 813 км/год.
Очікується, що офіційна сертифікація рекорду Національною авіаційною асоціацією США та Міжнародною авіаційною федерацією займе близько 90 днів.
C-1.f — міжнародна категорія, яка включає літаки з горизонтальними зльотом і посадкою, оснащені силовою установкою та мають злітну масу від 6000 до 9000 кг. Попередній рекорд — 546 км/год — був встановлений літаком Embraer Phenom 300 у 2013 році.
Сам SJ30 — легкий реактивний літак бізнес-класу, створеним для приватних та корпоративних перельотів. Максимальна швидкість SJ30 становить 0,83 Маха (понад 900 км/год). Він може долати відстань до 4630 кілометрів без дозаправки. Салон розрахований на 6−7 пасажирів.
Раніше американська корпорація Gulfstream Aerospace оголосила, що її бізнес-джет G700 встановив новий рекорд швидкості на маршруті між Лос-Анджелесом (США) та Фарнборо (Англія), подолавши відстань у 8778 км за 8 годин 27 хвилин.
Таким чином, G700 покращив результат Global 8000 канадської компанії Bombardier на 19 хвилин. Цікаво, що попередній рекорд було встановлено зовсім недавно — тоді Global 8000 подолав маршрут за 8 годин 46 хвилин.
За матеріалами:
УНІАН
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