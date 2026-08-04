Що змінить нова купюра 2000 грн — відповідь банкіра Сьогодні 15:49

Що змінить нова банкнота у 2000 гривень

В Україні тривають дискусії навколо нової банкноти номіналом 2000 гривень. Після рішення Національного банку в мережі з’явилися припущення, що це нібито свідчить про запуск «друкарського верстата» та неминуче прискорення інфляції. Водночас банкір наголошує: поява нового номіналу сама по собі не означає збільшення кількості грошей в економіці, а має цілком практичні причини.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у новому відео Finance.ua. Він пояснив, чому поява банкноти у 2000 гривень є закономірним етапом розвитку готівкового обігу та які аргументи наводить Національний банк.

Чому банкнота 2000 гривень не є чимось незвичним

За словами Мамедова, новий номінал варто розглядати не окремо, а в історичному контексті.

Під час грошової реформи 1996 року найбільшою купюрою були 100 гривень. За тодішнього курсу це відповідало приблизно 57 доларам. Коли у 2019 році з’явилася банкнота у 1000 гривень, її валютний еквівалент становив близько 40 доларів.

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Нова купюра номіналом 2000 гривень за умовного курсу 45 грн за долар дорівнює трохи більше ніж 44 доларам. Тобто найбільший номінал гривні, фактично, залишається у звичному історичному діапазоні — близько 40−60 доларів.

Крім того, нова банкнота логічно продовжує чинний ряд номіналів: 100, 200, 500, 1000 і тепер 2000 гривень.

Чи може нова купюра прискорити інфляцію

Одним із найпоширеніших міфів після оголошення про нову банкноту стало припущення, що Національний банк нібито почав масово друкувати гроші.

Втім, як пояснює банкір, поява нового номіналу не означає збільшення грошової маси.

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Одна банкнота у 2000 гривень має таку саму вартість, як дві купюри по 1000 гривень. Так само десять банкнот по 100 гривень можна замінити однією купюрою у 1000 гривень, і загальна сума грошей при цьому не зміниться.

Інфляція виникає тоді, коли кількість грошей в економіці зростає швидше, ніж обсяг товарів і послуг. Сам номінал, надрукований на банкноті, не створює додаткових грошей, тому прямий зв’язок між появою купюри у 2000 гривень та зростанням цін є хибним, каже банкір.

Навіщо НБУ вводить банкноту у 2000 гривень

За словами Мамедова, Національний банк пояснює появу нового номіналу кількома практичними причинами.

За останні сім років середня заробітна плата в Україні зросла приблизно утричі, а рівень цін — майже удвічі. Водночас обсяг готівки в обігу збільшився більш ніж удвічі — із майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року.

Також понад 55% усієї готівки за сумою сьогодні припадає саме на банкноти номіналом 1000 гривень. На думку банкіра, це свідчить, що чинний найбільший номінал уже майже вичерпав свої можливості.

Окремою перевагою нової купюри є економія витрат на обслуговування готівки. Менша кількість банкнот означає дешевше виготовлення, транспортування, інкасацію, зберігання та завантаження банкоматів. Це дозволяє зробити готівковий обіг ефективнішим без збільшення кількості грошей в економіці.

Більше про причини появи нової банкноти у 2000 гривень дивіться у відео за посиланням:

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