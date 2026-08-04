У «Дії» поновили прийом заяв на виплату 5 тис грн — деталі Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

У «Дії» поновили прийом заяв на виплату 5 тис грн — деталі

Пакунок школяра знову в Дії: отримайте 5 000 грн на підготовку до першого класу.

Про це йдеться в повідомленні Дія.

Дія поновлює подання заяв про «Пакунок школяра» в Дії на 5 000 грн для підготовки першокласника до навчання.

Кошти можна спрямувати на купівлю книг, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу і взуття.

Подати заяву можуть

один із батьків;

усиновлювач;

законний представник дитини — громадянин України.

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як подати заяву в Дії

Авторизуйтеся в застосунку Дія.

Відкрийте сервіс «Допомога від держави».

Оберіть «Пакунок школяра».

Оберіть дитину, яка йде до першого класу.

Перейдіть до подання заяви.

Відкрийте Дія. Картку в одному з уповноважених банків, якщо ще не маєте її.

Оберіть Дія. Картку з відкритим спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування допомоги.

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