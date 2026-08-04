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Подати заяву можуть
- один із батьків;
- усиновлювач;
- законний представник дитини — громадянин України.
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