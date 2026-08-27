Ryanair розпродає дешеві авіаквитки: куди можна полетіти
Квитки від 17 євро: куди можна полетіти
- Братислава (BTS) — Корфу, Греція — від 17 євро;
- Краків (KRK) — Кастельйон, Іспанія — від 19 євро;
- Ряшів (RZE) — Единбург, Велика Британія — від 34 євро;
- Варшава (WAW) — Відень, Австрія — від 31 євро;
- Варшава (WMI) — Париж, Франція — від 27 євро;
- Бухарест (OTP) — Салоніки, Греція — від 20 євро;
- Будапешт (BUD) — Берлін, Німеччина — від 26 євро.
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