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Ryanair розпродає дешеві авіаквитки: куди можна полетіти

Особисті фінанси
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Літак Ryanair
Літак Ryanair
Ірландський лоукостер Ryanair оголосив нову акцію на авіаквитки. Пасажири можуть придбати квитки на рейси у вересні та жовтні за зниженими цінами й вирушити, зокрема, до Греції, Франції, Іспанії та інших країн.
Про це повідомляє Dovkola Media.
Розпродаж триватиме лише до кінця доби 28 серпня. Акційні ціни діють на рейси, заплановані з 1 вересня до 31 жовтня 2026 року.

Квитки від 17 євро: куди можна полетіти

Серед доступних пропозицій із найближчих до України аеропортів:
  • Братислава (BTS) — Корфу, Греція — від 17 євро;
  • Краків (KRK) — Кастельйон, Іспанія — від 19 євро;
  • Ряшів (RZE) — Единбург, Велика Британія — від 34 євро;
  • Варшава (WAW) — Відень, Австрія — від 31 євро;
  • Варшава (WMI) — Париж, Франція — від 27 євро;
  • Бухарест (OTP) — Салоніки, Греція — від 20 євро;
  • Будапешт (BUD) — Берлін, Німеччина — від 26 євро.
До акційної вартості входять місце в літаку та ручна поклажа. Без додаткової оплати пасажир може взяти одну невелику особисту сумку розміром до 40×30×20 см.
Якщо багаж перевищуватиме встановлені параметри, за нього доведеться доплачувати вже в аеропорту. При цьому сума штрафу може в кілька разів перевищувати вартість самого квитка.
Раніше ми повідомляли, що ірландський лоукостер Ryanair змінив політики розсадження пасажирів, яка стосуватиметься сімей, що подорожують із дітьми. Відтепер дорослі, які подорожують із дітьми та не обирають і не оплачують конкретні місця заздалегідь, отримуватимуть випадково призначене місце без додаткової плати.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіДешеві авіаквитки
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