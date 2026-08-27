Ryanair розпродає дешеві авіаквитки: куди можна полетіти Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

Літак Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив нову акцію на авіаквитки. Пасажири можуть придбати квитки на рейси у вересні та жовтні за зниженими цінами й вирушити, зокрема, до Греції, Франції, Іспанії та інших країн.

Про це повідомляє Dovkola Media.

Розпродаж триватиме лише до кінця доби 28 серпня. Акційні ціни діють на рейси, заплановані з 1 вересня до 31 жовтня 2026 року.

Квитки від 17 євро: куди можна полетіти

Серед доступних пропозицій із найближчих до України аеропортів:

Братислава (BTS) — Корфу, Греція — від 17 євро;

Краків (KRK) — Кастельйон, Іспанія — від 19 євро;

Ряшів (RZE) — Единбург, Велика Британія — від 34 євро;

Варшава (WAW) — Відень, Австрія — від 31 євро;

Варшава (WMI) — Париж, Франція — від 27 євро;

Бухарест (OTP) — Салоніки, Греція — від 20 євро;

Будапешт (BUD) — Берлін, Німеччина — від 26 євро.

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До акційної вартості входять місце в літаку та ручна поклажа. Без додаткової оплати пасажир може взяти одну невелику особисту сумку розміром до 40×30×20 см.

Якщо багаж перевищуватиме встановлені параметри, за нього доведеться доплачувати вже в аеропорту. При цьому сума штрафу може в кілька разів перевищувати вартість самого квитка.

Раніше ми повідомляли , що ірландський лоукостер Ryanair змінив політики розсадження пасажирів, яка стосуватиметься сімей, що подорожують із дітьми. Відтепер дорослі, які подорожують із дітьми та не обирають і не оплачують конкретні місця заздалегідь, отримуватимуть випадково призначене місце без додаткової плати.

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