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Мінфін провів аукціон з обміну ОВДП на 15 мільярдів гривень

Казна та Політика
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Мінфін провів аукціон з обміну ОВДП на 15 мільярдів гривень
Мінфін провів аукціон з обміну ОВДП на 15 мільярдів гривень
Міністерство фінансів України провело черговий аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики.
Обсяг задоволених заявок становив 15 млрд грн за номінальною вартістю.
Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з терміном погашення 30 вересня 2026 року на новий випуск з датою погашення 15 серпня 2029 року. Термін обігу нових облігацій становить близько 3 роки. Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 12,61%.
На рахунок емітента в результаті аукціону з обміну буде зараховано майже 13,89 млн шт. ОВДП з терміном погашення 30 вересня 2026 року на загальну суму понад 15,03 млрд гривень. Після цього зазначені цінні папери буде погашено та анульовано.
Нагадаємо, switch-аукціони є інструментом активного управління державним боргом. Вони дають змогу зменшити навантаження на бюджет у короткостроковому періоді, подовжити середній строк боргу та підтримати ліквідність внутрішнього ринку державних цінних паперів.
До речі, для багатьох українців купівля ОВДП досі звучить як щось складне та доступне лише досвідченим інвесторам. Насправді сьогодні інвестиції в ОВДП можна оформити онлайн, а сам процес нагадує відкриття депозиту через банківський застосунок.
Детально пишемо у статті — Як купити ОВДП через ICU Trade: від реєстрації до першої інвестиції
За матеріалами:
Finance.ua
ОВДП
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