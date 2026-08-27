Реєстр збитків відкрив нову категорію заяв — деталі Сьогодні 16:04 — Казна та Політика

Реєстр збитків відкрив нову категорію заяв — деталі

Сьогодні, 27 серпня 2026 року міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, відкрив можливість подання заяв юридичними особами в категорії C3.2 «Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях».

Про це пише Мінюст

У межах цієї категорії втратою контролю вважається повне або істотне позбавлення можливості користуватися, володіти чи розпоряджатися майном без залежності від рішень російської федерації, її органів влади або підконтрольних їй структур.

Про що йдеться

Заяви можуть стосуватися будь-яких матеріальних активів, зокрема нерухомого та рухомого майна.

У категорії C3.2 можна заявити вимоги щодо вартості майна, втраченого прибутку внаслідок втрати контролю над ним, а також повної втрати бізнесу.

Де подати заяву

Подати може юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства України незалежно від форми власності, якщо вона є власником або співвласником такого майна.

Право на подання заяви також мають юридичні особи, яким майно належить на праві оперативного управління, господарського відання або узуфрукта.

Заяви подаються через портал Дія основним або призначеним представником юридичної особи в порядку, передбаченому законодавством .

Відкриття категорії C3.2 дає юридичним особам можливість зафіксувати в міжнародному Реєстрі збитки, пов’язані не лише з фізичним пошкодженням або знищенням активів, а й із неможливістю повноцінно користуватися та розпоряджатися майном внаслідок його перебування на тимчасово окупованих територіях України.

Наразі в Реєстрі відкрито 31 категорію заяв для фізичних та юридичних осіб, а також органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Правила та форма подання заяв у категорії C3.2 доступні на офіційному вебсайті Реєстру збитків .

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