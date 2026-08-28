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90% продуктових складів рф знищила: чи буде дефіцит

Казна та Політика
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90% продуктових складів рф знищила: чи буде дефіцит
90% продуктових складів рф знищила: чи буде дефіцит
росія цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці. Значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%. Важливо розуміти: українці не залишаться без продуктів.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час щотижневого спілкування з представниками ЗМІ.
«Ритейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається», — наголосив Тарас Висоцький.
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За його словами, наразі є питання щодо покриття втрат за продукцію, знищену внаслідок російських атак. Постачання і реалізація продукції — це господарські та договірні відносини між виробниками, дистриб’юторами і торговельними мережами.
«Було б справедливим підходом паритетний розподіл ризиків між усіма сторонами. Це не обов’язково 50 на 50. Для різних товарів різна маржинальність, різні умови співпраці та різний економічний результат. Тому механізм має визначатися окремо для кожної товарної категорії та враховувати, як між сторонами розподіляється прибуток», — зазначив Тарас Висоцький.
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Так само мають розподілятися і додаткові витрати на нову логістику, яка зараз фактично перебудовується в режимі реального часу.
Міністр підкреслив, що держава паралельно працює над системними механізмами страхування воєнних ризиків. Але до моменту, коли така система зможе повноцінно працювати, бізнесу важливо знайти справедливу модель розподілу втрат і додаткових витрат між усіма учасниками ланцюга.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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