Україна почне ховати пальне під землю
Про яку постанову КМУ йдеться
Мета експериментального проєкту
- можливості використання підземних сховищ нафтопродуктів для цілей зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів;
- забезпечення стійкості системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах правового режиму воєнного стану та/або інших кризових ситуацій;
- підвищення фізичної безпеки підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів;
- запобігання ризикам ураження та втрат нафтопродуктів під час воєнного стану в Україні.
Які сховища можуть використовуватись
- мають підтверджені технічні характеристики та проєктну документацію;
- забезпечують герметичність, виявлення та запобігання витокам та їх фізичну доступність для відбору нафтопродуктів;
- відповідають вимогам промислової та пожежної безпеки;
- забезпечують ведення обліку обсягів та якості нафтопродуктів;
- мають контроль доступу, охорону та можливість оперативного відбору продукту.
- у природній чи штучній ємності надр (соляних кавернах, виснажених нафтових чи газових родовищах, інших геологічних формаціях, штучних підземних резервуарах);
- у підземних резервуарах;
- у лінійній частині магістральних трубопроводів.
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