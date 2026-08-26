Ціни на скраплений газ у Європі сягнули максимуму Сьогодні 14:23 — Енергетика

Вартість скрапленого природного газу (LNG) у північно-західній Європі підскочила до найвищого рівня за понад три роки.

Причини — ризики дефіциту постачань напередодні зими через конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє Financial Times

За даними цінового агентства Argus Media, на початку тижня покупці платили $22,83 за 1 млн британських теплових одиниць (MMBtu), що більш ніж удвічі перевищує торішній рівень і є рекордом із січня 2023 року. У вівторок ціна незначно скоригувалася до $22,23.

Головні драйвери подорожчання

Перебої з судноплавством через Ормузьку протоку, на яку зазвичай припадає близько п’ятої частини світових постачань LNG. За даними аналітичної компанії Kpler, у липні через протоку пройшло лише 8 танкерів-газовозів порівняно з довоєнним показником у близько 3 суден щодня.

Ситуація з постачаннями може погіршитися після того, як іранське Управління Ормузької протоки пригрозило 46 суднам штрафами або конфіскацією, внісши до чорного списку 10 LNG-танкерів.

Газовий ринок виявився вразливішим за нафтовий, оскільки перевезення LNG вимагає складного флоту. Додатковий тиск створює слабкий темп наповнення європейських підземних сховищ, рівень запасів у яких був нижчим за звичайний ще до початку війни.

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