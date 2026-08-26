Які ціни на АЗС 26 серпня (інфографіка)

Раніше ми писали, якими будуть ціни на пальне до кінця серпня та у вересні.
Перспективи ринку на кінець серпня та вересень оцінюють як стабільні. Експерти не бачать передумов для подальшого зростання цін. Навпаки, очікується формування тенденції до їхнього зниження.
Таким чином, прогноз, який озвучували в липні, щодо подорожчання бензину до 100 грн за літр, не справдиться.
Однією з передумов для зниження цін стане насичення ринку дешевшою сировиною. Європейські та світові котирування на нафту й пальне вже знижуються. За словами експерта ринку Сергія Куюна, після 15 серпня в Україну почнуть надходити значні обсяги пального за нижчими цінами.