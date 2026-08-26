Які ціни на АЗС 26 серпня (інфографіка) Сьогодні 12:14 — Енергетика

Які ціни на АЗС 26 серпня (інфографіка)

Найбільший ціновий розрив спостерігається у сегменті дизельного пального.

На повному баку (50 літрів) стандартного ДП різниця між заправкою на «Укрнафті» та SOCAR становить 250 грн, а для преміального дизелю сягає 300 грн.

Стандартний А-95 бензин у мережі «Укрнафта» обійдеться на 4 грн/л дешевше, ніж у великої трійки (OKKO, WOG, SOCAR).

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Раніше ми писали , якими будуть ціни на пальне до кінця серпня та у вересні.

Перспективи ринку на кінець серпня та вересень оцінюють як стабільні. Експерти не бачать передумов для подальшого зростання цін. Навпаки, очікується формування тенденції до їхнього зниження.

Таким чином, прогноз, який озвучували в липні, щодо подорожчання бензину до 100 грн за літр, не справдиться.

Однією з передумов для зниження цін стане насичення ринку дешевшою сировиною. Європейські та світові котирування на нафту й пальне вже знижуються. За словами експерта ринку Сергія Куюна, після 15 серпня в Україну почнуть надходити значні обсяги пального за нижчими цінами.

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