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Чи вигідно виїжджати на зиму з міста в село (думка експерта)

Енергетика
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Чи вигідно виїжджати на зиму з міста в село (думка експерта)
Чи вигідно виїжджати на зиму з міста в село (думка експерта)
Як обіцяють експерти зима буде складною і для мешканців міст, і для мешканців сільської місцевості, бо ціни на дрова будуть високими через дорожнечу дизельного палива.
Про це в етері «Київ24» повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.
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«В село не треба дуже швидко виїжджати. І в селі буде і небезпечно, і достатньо складно, і в місті. В селі потрібні дрова, по ним питання наступне: найбільша фінансова складова в дровах — це їхнє транспортування до споживача. Тож вартість дров формує насамперед вартість дизельного палива. Буде важка зима і потрібно цю зиму просто пережити», — каже Ігнатьєв.
Він пояснює, що потрібність в дровах для опалення дуже індивідуальна і залежить від багатьох факторів.
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«Все залежить від житлової площі будинку. В середньому для сільської хати 4−4,5 кубічних метри вистачає для грубки. Для великого будинку потреба може зрости до 10−15 куб. в залежності від того, як побудована система теплопостачання», — розповідає експерт.
Фахівець додає, що дефіциту дров наразі немає, а висока вартість пояснюється виключно ситуацією з паливом.
Раніше писали, що аступна зима для України знову може стати складною, оскільки росія, імовірно, завдаватиме повітряних ударів по об’єктам енергетичної інфраструктури України. Європейський Союз вже готується допомагати Україні. Про це сказала верховна представниця ЄС Кая Каллас.
Також Ірина Терех, генеральний директор компанії Fire Point, заявила, що Києву необхідно реалістично оцінювати загрозу, з якою він зіткнеться в найближчі місяці, з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони в країні.
«Зима наближається, і минула зима була дуже важкою для України та для великих міст загалом. Ця буде не легшою — а, ймовірно, навіть важчою», — сказала Терех у коментарі CNBC.
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Раніше ми писали, які ціни на дрова в 2026 році. Державне підприємство «Ліси України» реалізувало населенню та об’єктам соціальної сфери майже 1,1 млн м³ дров’яної деревини, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року (534 тис. м³).
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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