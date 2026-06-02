Які ціни на дрова в 2026 році: попит вдвічі більший Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Державне підприємство «Ліси України» реалізувало населенню та об’єктам соціальної сфери майже 1,1 млн м³ дров’яної деревини, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року (534 тис. м³).

Про це йдеться у повідомленні ДП «Ліси України».

Зазвичай лісівники закликають українців завчасно запасатися дровами на зиму й не відкладати купівлю на осінь, але цього року дрова розкуповують як ніколи активно.

У середньому щомісяця відвантажують 225 тис. м³.

Така динаміка в попередні роки спостерігалася виключно у пікові місяці опалювального сезону.

Є усі передумови для того, щоб цього року вийти на найбільший з початку створення підприємства рівень споживання дров — понад 3 млн м³.

Так у 2023 році було реалізовано 2,97 млн м³; у 2024 році — 2,78 млн м³, а у 2025 році — 2,45 млн м³.

«Ліси України» повідомили, що попри високий попит, дрова в наявності є.

На складах підприємства накопичено близько 200 тис. м³ дров’яної деревини, а підприємство постійно контролює підтримання достатніх запасів у кожному з їхніх 1 340 лісництв.

У планах підприємства до кінця року — заготовити ще 2 млн м³ для потреб домогосподарств.

Ціни на дрова для населення залишатимуться стабільними. Ціни практично вдвічі нижчі за ціни, сформовані на біржі.

За умови відсутності різких коливань цін на ПММ (пально-мастильні матеріали), послуги та логістику ДП «Ліси України» гарантує незмінність рівня цін на дрова до кінця опалювального сезону 2026/2027.

Нагадаємо, понад 14 тисяч сімей діючих та колишніх працівників лісової галузі отримали від підприємства компенсацію в розмірі 7500 грн на придбання дров.

