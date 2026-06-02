Як спадкоємцям отримати компенсацію за зруйноване житло Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Пошкоджене через війну житло

Право на компенсацію за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення» мають не лише власники нерухомості, а й їхні спадкоємці. Якщо власник квартири або будинку помер і не встиг подати заяву на компенсацію, це може зробити спадкоємець після оформлення прав на майно.

Про це повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з захисту прав осіб, постраждалих від збройної агресії, Ольга Алтуніна.

Як спадкоємцю отримати компенсацію

Щоб подати заяву на компенсацію, спадкоємець спочатку має оформити право власності на успадковане житло. Після цього звернення можна подати:

через застосунок «Дія»;

у паперовій формі через ЦНАП;

через органи соціального захисту;

через нотаріуса.

Дата реєстрації права власності спадкоємцем не впливає на можливість отримання компенсації. Важливо лише, щоб на момент пошкодження житло належало попередньому власнику.

Додаткові умови та обмеження

Законодавство не вимагає, щоб спадкоємець був зареєстрований або фактично проживав у пошкодженому житлі. Також «прописка» у квартирі чи будинку не є обов’язковою умовою для отримання виплат.

Якщо житло переходить у спадщину до дитини або особи з обмеженою чи недієздатною цивільною правоздатністю, заяву подає законний представник. У таких випадках звернення оформлюється виключно у паперовій формі.

Для проведення обстеження пошкодженого житла та складання відповідного акта необхідна присутність власника або його уповноваженого представника.

Раніше ми повідомляли, що в Україні існує кілька інструментів підтримки громадян, у яких втрачено або пошкоджено житло через війну. Серед них: житловий ваучер і сертифікат «єВідновлення». Але ці механізми мають різні умови, підходи та коло отримувачів. Детально про різницю у цих інструментах розповіли тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.