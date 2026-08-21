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Чи треба робити запаси пального (думка експерта)

Енергетика
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Чи треба робити запаси пального (думка експерта)
Чи треба робити запаси пального (думка експерта)
Директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн розповів про необхідність зробити запаси пального всім категоріям, так як маємо реалістичний сценарій дестабілізації паливного ринку.
Про це він написав в facebook, передають Українські Новини.
«Отже, маємо абсолютно реалістичний сценарій дестабілізації паливного ринку напередодні найважчого періоду року. І це ми навіть не говоримо про ціни. Адже створення запасів ляже на кінцевого споживача, і ляже дуже відчутно», — написав Сергій Куюн.
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При цьому, аби якось ослабити чи уникнути цього сценарію, він радить максимально спростити імпорт пального, провести інформаційну кампанію про необхідність створення запасу у всіх категорій споживачів: від промислових підприємств, муніципалітетів тощо до фізичних осіб (у кого є така змога).
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Також він радить стимулювати нормативно (зобов'язання зберігати під землею), організаційно (пришвидшити затвердження проєктів) і фінансово будівництво підземних сховищ (профільна асоціація — НАУ — вже надала свої пропозиції).
До речі, у цьому матеріалі порівняємо дві «сторони» та розберемося, який тип автомобіля може виявитися вигіднішим для українського водія. Адже незалежність — це не лише можливість пересуватися куди завгодно, а й свобода самостійно обирати рішення, яке найкраще відповідає твоєму бюджету та способу життя.
За матеріалами:
Finance.ua
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