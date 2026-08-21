Незалежність — це про вибір: електрокар чи авто з бензиновим двигуном? Сьогодні 09:50 — Технології&Авто

Електрокар чи авто з ДВЗ

Незабаром уся Україна святкуватиме День Незалежності. Це свято ми точно не могли залишити без уваги, а тому зробили для вас серію публікацій про те, що незалежність — це про свободу обирати те, що найкраще відповідає власним потребам, можливостям і життєвим обставинам.

Одне з них — вибір автомобіля: придбати електрокар чи залишитися з перевіреним авто на бензиновому двигуні? У кожного варіанта є свої переваги та недоліки — від вартості купівлі й обслуговування до витрат на пальне або заряджання та зручності щоденного користування.

У цьому матеріалі порівняємо дві «сторони» та розберемося, який тип автомобіля може виявитися вигіднішим для українського водія. Адже незалежність — це не лише можливість пересуватися куди завгодно, а й свобода самостійно обирати рішення, яке найкраще відповідає твоєму бюджету та способу життя.

Останнім часом тотальне домінування кросоверів над іншими моделями авто в Україні стало примітною рисою ринку. Наразі серед актуальних і потенційних автовласників спостерігається домінування двох основних типів автомобілів: Toyota RAV4 у традиційному бензиновому (або гібридному) виконанні та Volkswagen ID.4 (а також новіших моделей, зокрема ID. Unyx), що представляють сегмент електромобілів китайського виробництва.

Чому саме ці моделі користуються високим попитом серед українських автовласників? Які їхні ключові переваги та недоліки? Для комплексної оцінки варто розглянути такі критерії, як початкова вартість автомобіля, витрати на технічне обслуговування, експлуатаційні витрати (споживання пального або електроенергії), податкове навантаження під час першої реєстрації, вартість страхування каско, а також ліквідність на вторинному ринку.

Довідка Finance.ua Раніше ми опублікували до дня Незалежності матеріал про те, що обрати: здавати в оренду чи продавати житло? Також попереду на вас чекає з цієї серії текст про вибір між заощадженнями у фіатних валютах чи крипті?

Причина популярності та ціни

Toyota RAV4 протягом багатьох років стабільно утримує провідні позиції у рейтингах популярності серед нових легкових автомобілів в Україні. Навіть в умовах повномасштабної війни модель залишається одним із лідерів ринку. Так, у 2026 році (зокрема у лютому та березні) Toyota RAV4 очолила рейтинг продажів нових автомобілів в Україні. У чому полягає причина такої стабільної популярності?

За оцінками експертів, Toyota RAV4 є універсальним автомобілем, який користується попитом серед різних категорій покупців. Серед її власників — сімейні пари, жінки-водії, мешканці великих міст, невеликих населених пунктів і передмість.

Водночас основну аудиторію моделі становлять покупці із доходами вище середнього рівня, адже вартість нового автомобіля перебуває у діапазоні 42−48 тис. доларів. Попри високу ціну, власники часто розглядають RAV4 як довгострокову інвестицію: автомобіль купують за власні кошти, у кредит, лізинг або із залученням додаткового фінансування, оскільки очікують від нього надійності, комфорту та збереження вартості.

Toyota RAV4

Однією з головних переваг Toyota RAV4 є її універсальність. Модель однаково добре пристосована як до міських умов, так і до тривалих поїздок, складних дорожніх умов чи експлуатації за межами якісного дорожнього покриття. Саме поєднання надійності, практичності та високої ліквідності на вторинному ринку формує її репутацію одного з найбільш передбачуваних автомобілів у своєму сегменті.

Крім приватних покупців, Toyota RAV4 активно використовується корпоративним сектором. Серед її власників — представники бізнесу, міжнародні компанії, окремі державні та комунальні структури, для яких важливими є надійність, іміджева складова та низькі ризики експлуатації.

З Volkswagen ID.4 ситуація суттєво відрізняється. Ця модель стала одним із найбільш помітних електромобілів на українському ринку, хоча тривалий час офіційно не продавалася в Україні. Її популярність значною мірою пов’язана зі зміною структури автомобільного імпорту після початку повномасштабної війни та зростанням ролі китайського автомобільного ринку.

Саме після 2022 року імпорт електромобілів із Китаю суттєво посилився, оскільки українські споживачі почали шукати доступніші альтернативи традиційним автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння.

Звісно, за абсолютними обсягами продажів Volkswagen ID.4 поки не може конкурувати з Toyota RAV4, адже сегмент електромобілів в Україні все ще перебуває на етапі активного формування. Водночас саме ціна стала одним із головних чинників його популярності. Китайські версії Volkswagen ID.4 можна придбати приблизно за 29−33 тис. доларів, а до зміни окремих податкових і митних умов їхня вартість була ще нижчою.

Основними покупцями Volkswagen ID.4 є приватні особи, які прагнуть отримати сучасний, технологічний автомобіль із нижчими витратами на експлуатацію за відносно доступною ціною. Навіть складнощі, пов’язані з розвитком зарядної інфраструктури та періодичними проблемами енергосистеми, не стали критичною перешкодою для зростання інтересу до електромобілів.

Volkswagen ID.4

Таким чином, якщо порівнювати лише ціновий фактор, Volkswagen ID.4 китайського виробництва має суттєву перевагу над Toyota RAV4. Його вартість може бути на 10−15 тис. доларів нижчою, що робить електромобіль доступнішим для ширшої аудиторії покупців. Водночас Toyota RAV4 компенсує вищу ціну кращою ліквідністю, перевіреною репутацією та прогнозованістю експлуатації.

Реєстрація та податки

Станом на початок 2026 року, вітчизняне законодавство досить чітко стимулює купівлю електромобілів. (див. табл.1). Так, китайський імпорт автівок повністю позбавлено збору до Пенсійного фонду.

Також під час розмитнення діє пільговий акциз (1 євро за 1 Квт/год ємності батареї). Таким чином, для ID.4 з батареєю 84,8 кВт/год це дорівнює лише 85 євро (або 97 доларів). Проте саме від початку року було повернуто 20% ПДВ. Щодо податків у разі перепродажу, то у першому році цей показник становить 0%.

Ще витрати, які будуть у разі купівлі — реєстраційні бланки, номери, послуги сервісного центру МВС. Все коштуватиме 30 доларів і остаточна ціна електрокара на старті буде дорівнювати трохи більше ніж 33 тис. доларів (за умови, що початкова ціна була 29 тис. доларів).

Toyota RAV4 у цьому сенсі виглядає досить непривабливою щодо фіскальних навантажень. Так вартість автівки перевищує ліміти вищої ставки збору до Пенсійного фонду під час першої реєстрації (це понад 165 прожиткових мінімумів). Тому покупець повинен сплатити цілих 5% від вартості автівки до того, як він розпочне експлуатацію. Це за ціні 42 тис. доларів теж суттєві гроші — до 2100 доларів.

Проте є значний плюс: податок на розкіш на японського «залізного коня» не поширюється. У ціні він не дотягує на ту саму розкіш — понад 65 тис. доларів.

Податки в разі перепродажу, якщо візьмемо три роки, такі: перший календарний рік — 0 %, другий — 5% ПДФО плюс 1,5% військового збору.

Щодо суми, які знадобляться на реєстраційні бланки, номери, послуги сервісного центру МВС — 30 доларів. Таким чином, остаточна ціна автівки буде дорівнювати 44,13 тис. доларів.

Отже після реєстрації та сплати податків витрати також будуть «на стороні» електромобіля.

Табл. 1 Порівняльна характеристика різних витрат під час купівлі та експлуатації автівок (на 60 тис. км пробігу)

Показник Toyota RAV4 (Бензин, офіційне авто) Volkswagen ID.4 (Електро, "сірий" імпорт з Китаю) Початкова вартість 42 – 48 тис. дол. (42 тис. стартова для нового покоління) 29 тис. дол. – 34 тис. дол. (залежно від версії Pure+/Pro) Витрати на паливо/струм (3 роки) ~7800 дол. (7,5 л/100 км у разі ціни бензину 74,5 грн/л) ~583 дол. (нічний тариф) або ~4 тис. дол. (публічні швидкі СТО) Регулярне ТО (60 тис. км) ~900 – 1 200 дол. (4 планових ТО на офіційному сервісі) ~200 дол. (фільтри салону, діагностика, заміна мастила редуктора) Податок у разі першої реєстрації 5 % від вартості (~2 100 дол.) в Пенсійний фонд 0 грн (електромобілі звільнені від збору в ПФ) Вартість каско (на 1 рік) ~4 % – 5 % від вартості (~1 800 – 2 200 дол. на рік) ~5.5 % – 7 % від вартості (~1,9 – 2 200 тис. дол. на рік) Фінансові втрати за три роки 21,5 тис. доларів 19,7 тис. доларів. Ціна продажу за три роки 33,6 тис. доларів 19,2 тис. доларів Ліквідність на вторинному ринку Екстремально висока. Продається за лічені дні. Низька/Середня. Через надлишок пропозицій та деградацію.

Витрати на пальне/зарядку

Якщо порівняти витрати на енергоносії для Toyota RAV4 та Volkswagen ID.4 на дистанції 60 тис. км, різниця між цими автомобілями стає однією з найбільш помітних.

Для Toyota RAV4 розрахунок здійснюється з урахуванням середньої витрати 7,5 л бензину на 100 км незалежно від того, експлуатується автомобіль переважно в місті чи за його межами. За такого показника на 60 тис. км автомобілю знадобиться близько 4,5 тис. літрів пального.

Станом на початок липня середня вартість бензину А-95 в Україні становить близько 74,5 грн за літр, тоді як преміальні марки пального коштують близько 78,8 грн за літр. Відповідно, загальні витрати на пальне для Toyota RAV4 за весь період експлуатації складуть приблизно 342 тис. грн, або близько 7,8 тис. доларів (див. табл. 1).

Для Volkswagen ID.4 розрахунок відбувається за іншим принципом. У середньому електромобіль споживає близько 20 кВт·год на 100 км, із врахуванням сезонного збільшення витрат у зимовий період через необхідність підігріву акумуляторної батареї та салону. Таким чином, для подолання 60 тис. км автомобілю потрібно приблизно 12 тис. кВт·год електроенергії.

Вартість експлуатації ID.4 залежатиме від способу заряджання. Можна виділити три основні сценарії.

1. Сценарій «100% домашня зарядка». За умови використання нічного тарифу на електроенергію — 2,16 грн за кВт·год — витрати становитимуть близько 26 тис. грн, або приблизно 583 долари.

2. Сценарій «Комбінований». Передбачається, що 50% заряджання відбувається вдома за нічним тарифом, а ще 50% — на швидких публічних зарядних станціях. У такому разі витрати становитимуть:

близько 13 тис. грн за домашню зарядку;

близько 90 тис. грн за публічну зарядку.

Загальна сума — приблизно 103 тис. грн, або близько 2,3 тис. доларів.

3. Сценарій «Лише публічні станції». За умови повної залежності від комерційної зарядної інфраструктури за тарифом близько 15 грн за кВт·год витрати становитимуть приблизно 180 тис. грн, або близько 4 тис. доларів.

Заряджати електрокар можна кількома способами

Таким чином, найбільшу економічну перевагу електромобіль отримує за умови наявності можливості заряджатися вдома. Якщо порівняти витрати на пальне Toyota RAV4 із витратами на електроенергію Volkswagen ID.4 у сценарії домашньої зарядки, різниця є кратною: експлуатація електромобіля може бути у понад десять разів дешевшою за витратами на енергоносії.

Вартість страхування каско

Ще одним важливим фактором експлуатаційних витрат є страхування автомобіля. Toyota RAV4, попри високу ліквідність на вторинному ринку, має один із ризиків — популярність серед викрадачів. Саме тому страховий тариф для цієї моделі залишається відносно високим і може становити близько 4,5% від актуальної вартості автомобіля на рік.

З урахуванням поступового зниження вартості автомобіля через експлуатацію розрахунок виглядає так:

1-й рік: вартість авто — 42 тис. доларів — каско приблизно 1,89 тис. доларів;

2-й рік: вартість авто — 37 тис. доларів — каско приблизно 1,66 тис. доларів;

3-й рік: вартість авто — 34 тис. доларів — каско приблизно 1,53 тис. доларів. Таким чином, за три роки страхування Toyota RAV4 обійдеться власнику приблизно у 5,1 тис. доларів. Для Volkswagen ID.4 страховий тариф є дещо вищим — близько 6% на рік. Основна причина — підвищені ризики для страхових компаній: відсутність повноцінної офіційної сервісної мережі для китайських версій, складність постачання окремих комплектуючих та залежність від імпорту запчастин.

Розрахунок для Volkswagen ID.4:

1-й рік: вартість авто — 32 тис. доларів — каско приблизно 1,9 тис. доларів;

2-й рік: вартість авто — 25 тис. доларів — каско приблизно 1,5 тис. доларів;

3-й рік: вартість авто — 21 тис. доларів — каско приблизно 1,26 тис. доларів.

За три роки власник Volkswagen ID.4 витратить близько 4,7 тис. доларів на страхування.

Отже, хоча електромобіль має вищий страховий тариф у відсотковому співвідношенні, через швидше зниження його ринкової вартості загальна сума витрат на каско за три роки фактично наближається до показника Toyota RAV4.

Кредитування та ліквідність — здатність повернення грошей за три роки

Ще одним важливим фактором під час вибору автомобіля є доступність фінансування. У цьому аспекті Toyota RAV4 має суттєву перевагу завдяки розвиненій офіційній дилерській мережі та наявності спеціальних кредитних і лізингових програм.

Для цієї моделі діє програма «Тойота Кредит», за якою за умови внесення початкового платежу на рівні 50−60% вартості автомобіля покупець може отримати пільгову ставку 0,001% річних на перші 12−24 місяці. При оформленні кредиту на довший термін — 5−7 років — ставка у гривні становить приблизно 10−12% річних.

Крім того, Toyota RAV4 активно фінансується офіційними лізинговими компаніями, зокрема для корпоративного сектору. Такі компанії, як Avis та OTP Lease, мають зрозумілі механізми фінансування для юридичних осіб, що додатково розширює аудиторію потенційних покупців.

У випадку з Volkswagen ID.4 ситуація дещо інша. Значна частина таких автомобілів потрапляє в Україну через «сірих» дилерів або мультимарочні автосалони, оскільки китайські версії моделі офіційно не представлені на українському ринку. Окремі банки пропонують програми «еко-кредитів» для електромобілів, зокрема через партнерські пропозиції. Однак, акційні ставки на рівні 0,001% зустрічаються значно рідше.

Стандартні кредитні ставки для таких автомобілів зазвичай перебувають у межах 14−17% річних, а можливості лізингового фінансування є більш обмеженими. Причина полягає у вищих ризиках для фінансових установ: відсутності офіційного імпортера, складнішому прогнозуванні залишкової вартості та меншій передбачуваності вторинного ринку.

Таким чином, з урахуванням вартості грошей, доступності фінансування та умов оформлення кредитно-лізингові переваги залишаються на боці Toyota RAV4.

Водночас, якщо порівнювати саме абсолютну суму переплати, різниця не є настільки суттєвою. Хоча ставка для Volkswagen ID.4 є вищою (близько 15% проти 11% для Toyota RAV4), менша початкова вартість електромобіля частково компенсує дорожче кредитування. Однак вимоги до позичальника та умови оформлення у випадку з китайським електромобілем залишаються складнішими.

Окремим критерієм порівняння є ліквідність автомобіля — тобто здатність зберігати ціну та швидко продаватися на вторинному ринку.

Toyota RAV4 традиційно належить до моделей із високою залишковою вартістю. На ринку вживаних автомобілів попит на цю модель стабільно високий, а кількість охочих придбати її часто перевищує пропозицію.

Для коректного порівняння припустимо, що обидва автомобілі купуються за готівку та експлуатуються протягом трьох років із пробігом 60 тис. км.

Toyota RAV4:

купівля та перша реєстрація — 44,1 тис. доларів;

витрати на бензин (60 тис. км) — 4,86 тис. доларів;

планове технічне обслуговування — 1 тис. доларів;

каско за три роки з урахуванням зниження вартості авто — 5,2 тис. доларів.

Загальна сума вкладень: 55,16 тис. доларів.

За умови збереження близько 80% залишкової вартості через три роки автомобіль можна продати приблизно за 33,6 тис. доларів.

Фактичні фінансові втрати власника становитимуть близько 21,56 тис. доларів.

Volkswagen ID.4:

Електромобіль має іншу структуру витрат. Одним із факторів, який враховують покупці на вторинному ринку, є поступова деградація акумуляторної батареї. За пробігу близько 60 тис. км втрата ємності може становити орієнтовно 5−8% залежно від умов експлуатації та режимів заряджання.

Додатковим фактором, що впливає на залишкову вартість китайських версій Volkswagen ID.4, є наявність китайського VIN-коду та відсутність європейської сертифікації. Частина покупців сприймає це як додатковий ризик, що може призводити до вимоги більшої знижки під час перепродажу.

Розрахунок витрат:

початкова купівля — 32 тис. доларів;

врахована втрата вартості батареї — 1,25 тис. доларів;

сервісне обслуговування — 250 доларів;

каско за три роки — 5,4 тис. доларів.

Загальна сума вкладень: 38,9 тис. доларів.

За умови збереження приблизно 60% залишкової вартості через три роки автомобіль можна буде продати орієнтовно за 19,2 тис. доларів.

Фінансові втрати власника становитимуть близько 19,7 тис. доларів.

Отже, попри різну початкову вартість і принципи експлуатації, реальні фінансові втрати власника Toyota RAV4 та Volkswagen ID.4 за три роки виявляються близькими — близько 20−22 тис. доларів.

Toyota RAV4 програє за витратами на пальне та податками під час купівлі, але компенсує це високою ліквідністю, розвиненим сервісом і прогнозованою залишковою вартістю.

Volkswagen ID.4 має перевагу за щоденними експлуатаційними витратами та нижчим порогом входу, однак стикається з ризиками вторинного ринку: великою кількістю імпортованих китайських версій, меншою довірою частини покупців та складнішим перепродажем.

Таким чином, вибір між цими моделями фактично залежить від пріоритетів власника: Toyota RAV4 — це ставка на стабільність і збереження вартості, тоді як Volkswagen ID.4 — ставка на економію під час експлуатації та доступ до сучасних електричних технологій.

Табл. 2 Порівнювальні витрати на фінансування, за умови кредитування терміном на 3 роки з першим внеском 50%.

Елемент розрахунку Toyota RAV4 (Бензин, офіціал) VW ID.4 (Електро, Китай) Вартість авто 42 тис. дол. (1 млн 680 тис. грн) 32 тис. дол. (1 млн 280 тис. грн) Перший внесок (50 %) 21 тис. дол (840 тис. грн) 16 тис. дол. (640 тис. грн) Сума кредиту 21 тис. дол. (840 тис. грн) 16 тис. дол. (640 тис. грн) Реальна ставка (середня) 11 % річних у гривні 15 % річних у гривні Щомісячний платіж ~27 500 грн (687 дол.) ~22 200 грн (555 дол.) Переплата за відсотками (3 роки) ~146 тис. грн (~3 650 дол.) ~135 тис. грн (~3 375 дол.)

Приховані моменти та підсумки

Отже, як і писали вище, Toyota RAV4 дуже «полюбляють» крадії. Окрім каско ще доведеться купувати за мінімум 500 доларів серйозний протиугінний комплекс. Саме через це страхові компанії можуть підвищити франшизу.

Крім того, атмосферний бензиновий двигун у парі з варіатором працює надійно, але шумно і у цьому програє «китайцю».

Заводи Volkswagen ID.4 у Фошані та Аньхої не несуть відповідальності за авто в Україні. Гарантію «від себе» надає салон, а вона покриває лише двигун і діє за умови дорогого обслуговування у них.

Також авто надходить з китайським e-SIM. Без стороннього втручання (випаювання блоку, встановлення української SIM-карти, «активації» за 300−500 доларів) мультимедіа буде англо-китайською, а додатки та карти не працюватимуть. Все це зайві клопоти та гроші.

Специфічним є і китайський стандарт щодо зарядного порталу GB/T, тому потрібно постійно возити з собою важкий перехідник на Type 2/CCS2 вартістю від 200 до 500 доларів для публічних станцій. У підсумку зазначимо: обирати Toyota RAV4 треба тоді, коли автолюбителю потрібна певна прогнозованість, офіційна гарантія на обслуговування, ліквідність, нескладний перепродаж, уникнення проблем із зарядкою, нестачею електрики тощо. Китайській Volkswagen ID.4 обирають тоді, коли купують машину в основному для міста (щоб не мати проблем із зарядкою та переплатою грошей під час зарядки на трасах). Водночас непогано, щоб автовласник також мав для паркування або гараж із дешевим нічним тарифом на електрику.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.