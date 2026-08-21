Як зрозуміти, що акумулятор iPhone час міняти Сьогодні 06:08 — Технології&Авто

Заряджання смартфона Apple

Купуючи новий iPhone, користувачі очікують, що смартфон роками працюватиме без проблем з акумулятором. Однак будь-яка перезаряджувана батарея поступово зношується: через хімічні процеси вона з часом втрачає здатність накопичувати стільки ж енергії, як нова. Через це смартфон починає швидше розряджатися.

Apple додала в налаштування iPhone інструменти, які допомагають оцінити стан батареї. Користувач може перевірити її максимальну ємність, загальний стан, а на окремих моделях — навіть кількість циклів заряджання, пише Engadget.

Особливо корисною ця інформація буде під час купівлі вживаного iPhone. Стан акумулятора допоможе оцінити, наскільки активно використовували пристрій і чи може батарея найближчим часом потребувати заміни.

Як перевірити стан акумулятора iPhone

Дізнатися, наскільки зношена батарея iPhone, можна буквально за кілька секунд. Для цього потрібно:

відкрити «Параметри» — «Акумулятор»;

перейти до розділу «Стан акумулятора»;

на деяких старіших моделях він може називатися «Стан акумулятора та зарядка»;

знайти показник «Максимальна ємність» — він показує, який відсоток від початкової ємності акумулятора зберігся.

Наприклад, показник 85% означає, що батарея зараз здатна зберігати приблизно 85% заряду порівняно з новим акумулятором.

За даними Apple, за нормальних умов використання батарея iPhone розрахована на збереження до 80% початкової ємності. Для iPhone 15 та новіших моделей цей показник розрахований на 1000 повних циклів заряджання, а для старіших моделей — на 500 циклів.

Якщо максимальна ємність опустилася нижче 80%, смартфон продовжить працювати, але автономність може помітно скоротитися. У разі значного зношення iOS також може автоматично застосувати керування продуктивністю, щоб уникнути раптового вимкнення пристрою. Відповідне попередження можна побачити в розділі «Пікова продуктивність».

Як продовжити термін служби акумулятора iPhone

Щоб батарея довше зберігала свою ємність, варто скористатися функцією «Оптимізована зарядка». Вона враховує звичний графік користувача та заряджання смартфона.

Коли функція активна, iPhone може зупинити заряджання приблизно на 80%, а решту заряду набрати ближче до моменту, коли користувач зазвичай починає користуватися телефоном. Так акумулятор менше часу перебуває у повністю зарядженому стані.

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На iPhone 15 та новіших моделях можна також встановити максимальний рівень заряджання — від 80% до 100% з кроком 5%. Таке обмеження допомагає зменшити знос батареї під час тривалого використання смартфона.

Як перевірити кількість циклів заряджання iPhone і чому це важливо

Власники iPhone 15 та новіших моделей можуть переглянути кількість циклів безпосередньо в налаштуваннях смартфона. Для цього потрібно відкрити: «Налаштування → Акумулятор → Стан акумулятора». Потім прокрутіть сторінку вниз і знайдіть показник «Кількість циклів».

На старіших моделях Apple не надає цю статистику безпосередньо в iOS.

Знання кількості циклів заряджання допомагає оцінити, наскільки інтенсивно використовувався смартфон і наскільки близько його акумулятор наблизився до очікуваного терміну служби. Для iPhone 15 і новіших моделей Apple вказує орієнтовну цифру до 1000 циклів, а для старіших пристроїв — до 500 циклів.

Майте на увазі, що цикл заряджання — це не обов’язково одне повне заряджання від 0 до 100%. Один цикл зараховується після того, як сумарно було витрачено 100% поточної ємності акумулятора. Наприклад, якщо спочатку витратити 50% заряду, потім зарядити iPhone і згодом витратити ще 50%, це вважатиметься одним повним циклом.

При цьому досягнення 500 або 1000 циклів не означає, що батарея вашого iPhone автоматично вийде з ладу. Однак її ємність, як правило, вже буде нижчою за початкову, тому час автономної роботи може скоротитися.

Якщо максимальна ємність акумулятора знизилася нижче 80% або акумулятор досяг 1000 циклів заряджання, варто задуматися про його заміну. Це допоможе зберегти нормальну продуктивність і автономність смартфона. Для заміни акумулятора краще звернутися до служби підтримки Apple.

УНІАН За матеріалами:

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