ШІ стає дорожчим: Alphabet позичає мільярди під майже 7%
Великі технологічні компанії дедалі активніше залучають кошти для розвитку штучного інтелекту — і це вже відбивається на вартості позик. Alphabet, материнська компанія Google, під час свого першого випуску облігацій в австралійських доларах залучила 5,5 млрд австралійських доларів, або близько $3,9 млрд.
Про це пише Bloomberg.
За найдовшою, 20-річною облігацією компанія погодилася платити майже 7% річних — це найвища ставка, яку Alphabet коли-небудь пропонувала за своїми облігаціями.
Alphabet отримала понад $18 млрд заявок від інвесторів
Угода відбулася в середу та складалася з кількох частин. Найдовший транш — 20-річні облігації на 1 млрд австралійських доларів — має дохідність 6,98%.
Попит на весь випуск виявився значно вищим за обсяг пропозиції: інвестори подали заявок більш ніж на 18 млрд австралійських доларів.
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Найбільшим окремим траншем стали облігації з плаваючою ставкою на 1,5 млрд австралійських доларів. Саме на них припало найбільше заявок.
Для Alphabet це перший вихід на австралійський ринок облігацій.
Чому Big Tech доводиться платити більше
Висока вартість запозичень Alphabet не обов’язково означає погіршення фінансового стану компанії. Alphabet має другий найвищий кредитний рейтинг за оцінкою S&P Global Ratings.
Одна з головних причин — загальне подорожчання грошей на світових ринках. Цього тижня дохідність довгострокових державних облігацій у різних країнах досягла багаторічних максимумів. Водночас уряди та великі технологічні компанії одночасно виходять на борговий ринок і залучають значні суми.
Особливо активно Big Tech позичає кошти для фінансування своїх масштабних інвестицій у штучний інтелект. У 2026 році великі технологічні компанії вже залучають сотні мільярдів доларів, що посилює конкуренцію за гроші інвесторів.
Alphabet наразі поступається лише Amazon за обсягом залучень на світових боргових ринках серед великих американських компаній у 2026 році.
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