0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ШІ стає дорожчим: Alphabet позичає мільярди під майже 7%

Технології&Авто
13
Alphabet
Alphabet
Великі технологічні компанії дедалі активніше залучають кошти для розвитку штучного інтелекту — і це вже відбивається на вартості позик. Alphabet, материнська компанія Google, під час свого першого випуску облігацій в австралійських доларах залучила 5,5 млрд австралійських доларів, або близько $3,9 млрд.
Про це пише Bloomberg.
За найдовшою, 20-річною облігацією компанія погодилася платити майже 7% річних — це найвища ставка, яку Alphabet коли-небудь пропонувала за своїми облігаціями.

Alphabet отримала понад $18 млрд заявок від інвесторів

Угода відбулася в середу та складалася з кількох частин. Найдовший транш — 20-річні облігації на 1 млрд австралійських доларів — має дохідність 6,98%.
Попит на весь випуск виявився значно вищим за обсяг пропозиції: інвестори подали заявок більш ніж на 18 млрд австралійських доларів.
Читайте також
Найбільшим окремим траншем стали облігації з плаваючою ставкою на 1,5 млрд австралійських доларів. Саме на них припало найбільше заявок.
Для Alphabet це перший вихід на австралійський ринок облігацій.

Чому Big Tech доводиться платити більше

Висока вартість запозичень Alphabet не обов’язково означає погіршення фінансового стану компанії. Alphabet має другий найвищий кредитний рейтинг за оцінкою S&P Global Ratings.
Одна з головних причин — загальне подорожчання грошей на світових ринках. Цього тижня дохідність довгострокових державних облігацій у різних країнах досягла багаторічних максимумів. Водночас уряди та великі технологічні компанії одночасно виходять на борговий ринок і залучають значні суми.
Місце для вашої реклами
Особливо активно Big Tech позичає кошти для фінансування своїх масштабних інвестицій у штучний інтелект. У 2026 році великі технологічні компанії вже залучають сотні мільярдів доларів, що посилює конкуренцію за гроші інвесторів.
Alphabet наразі поступається лише Amazon за обсягом залучень на світових боргових ринках серед великих американських компаній у 2026 році.
За матеріалами:
Finance.ua
GoogleШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems