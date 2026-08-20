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Hyundai розсекретила новий кросовер Tucson 2027 (фото)

Технології&Авто
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Hyundai Tucson п'ятого покоління
Hyundai Tucson п'ятого покоління
Опубліковано перші офіційні фото нового Hyundai Tucson. Популярний кросовер змінився до невпізнання.
Новий Hyundai Tucson п’ятого покоління вийде на ринок восени. Поки ж на офіційному сайті південнокорейського автовиробника розкрили перші подробиці моделі.
Дизайн Hyundai Tucson 2027 зазнав кардинальних змін та став брутальнішим та більш рубаним. У кросовера високий капот і зменшений кут нахилу задніх стійок даху, а крила серйозно розширені. Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.
Hyundai розсекретила новий кросовер Tucson 2027 (фото)
Лінійку поповнив позашляховий варіант XRT із масивнішими бамперами та більш вираженим пластиковим обвісом. До того ж, авто суттєво більше за попередника.
Габарити Hyundai Tucson 2027:
  • довжина — 4700 мм;
  • ширина — 1905 мм;
  • висота — 1685 мм;
  • колісна база — 2785 мм.
Hyundai розсекретила новий кросовер Tucson 2027 (фото)
Завдяки більшим розмірам новий Hyundai Tucson 2027 став просторішим. Компонування салону також суттєво змінилося: кросовер отримав приплюснуте кермо, а вузький цифровий щиток приладів розташований дуже високо. На центральній панелі встановили великий тачскрін мультимедійної системи Pleos. Передні крісла розділені високою консоллю.
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Hyundai розсекретила новий кросовер Tucson 2027 (фото)
Характеристики Hyundai Tucson 2027 розкриють пізніше. Відомо, що в лінійці моделі збережуться як бензинові версії, так і гібрид та плагін-гібрид.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросовер
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