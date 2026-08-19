Паркування у дворі будинку — де не можна залишати автомобіль Сьогодні 20:05 — Технології&Авто

Парковка у дворі будинку

Паркування у дворі багатоквартирного будинку нерідко стає причиною конфліктів між мешканцями: хтось залишає авто на газоні, хтось перекриває проїзд або тротуар, а дехто намагається «закріпити» за собою місце за допомогою конусів чи ланцюгів.

Однак прибудинкова територія не означає, що автомобіль можна залишити у будь-якому вільному місці.

Водії мають дотримуватися Правил дорожнього руху та вимог благоустрою, не перешкоджати пішоходам і спеціальному транспорту, а питання організації паркування на спільній території мають вирішуватися у встановленому законом порядку.

Чи можна паркувати автомобіль у дворі багатоквартирного будинку

Сам факт паркування автомобіля біля житлового будинку не є порушенням. Водночас місце та спосіб стоянки мають відповідати встановленим правилам і не створювати незручностей чи небезпеки для інших.

Залишаючи машину у дворі, водій повинен переконатися, що вона не перекриває проїзд, не блокує в’їзди та виїзди, не заважає пішоходам і не займає зелену зону. Також автомобіль не повинен перешкоджати роботі аварійних, комунальних та інших спеціальних служб.

Особливе значення має можливість безперешкодного проїзду автомобілів екстреної медичної допомоги, пожежно-рятувальної техніки та іншого спецтранспорту. Тому навіть за наявності вільного місця автомобіль не можна залишати так, щоб він фактично перекривав необхідний для них проїзд.

Де у дворі заборонено залишати автомобіль

На прибудинковій території діють загальні вимоги Правил дорожнього руху, а також відповідні правила благоустрою. Тому наявність вільного місця сама по собі ще не означає, що там дозволена стоянка.

Зокрема, автомобіль не слід залишати:

на газонах та інших зелених ділянках;

ближче ніж за 5 метрів від контейнерних майданчиків;

ближче ніж за 10 метрів від виїздів із прилеглих територій та безпосередньо в місці виїзду;

на тротуарі з порушенням установлених правил, зокрема якщо для руху пішоходів не залишається достатнього простору;

на місцях, призначених для транспортних засобів осіб з інвалідністю, якщо водій не має законних підстав ними користуватися.

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Крім того, незалежно від конкретного місця стоянки автомобіль не можна розташовувати таким чином, щоб він створював перешкоди або небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Який штраф загрожує за неправильне паркування

Порушення правил зупинки та стоянки може стати підставою для притягнення водія до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу залежить від конкретного порушення та його наслідків і може становити від 340 грн.

Окрема відповідальність встановлена за неправомірне використання місць, призначених для транспортних засобів осіб з інвалідністю. За таке порушення штраф може сягати 1700 грн.

Якщо ж автомобіль залишили на газоні, внаслідок стоянки були пошкоджені зелені насадження або порушені місцеві правила благоустрою, можливе застосування додаткових заходів відповідальності залежно від конкретних обставин порушення.

Коли припаркований у дворі автомобіль можуть евакуювати

У визначених законодавством випадках неправильно припаркований транспортний засіб можуть тимчасово затримати шляхом його примусового переміщення на спеціальний майданчик або стоянку.

Зокрема, підстави для такого заходу можуть виникнути, якщо автомобіль:

істотно перешкоджає дорожньому руху;

унеможливлює проїзд спеціального транспорту;

перекриває в’їзд або виїзд;

створює небезпеку чи суттєві перешкоди для інших учасників дорожнього руху.

У такому випадку для власника наслідки можуть не обмежитися штрафом за порушення. Йому також доведеться нести передбачені законодавством витрати, пов’язані з примусовим переміщенням транспортного засобу та його зберіганням на спеціальному майданчику.

Чи може мешканець самовільно «забронювати» собі місце у дворі

Юристи зазначають, що окремий мешканець не може лише за власним бажанням оголосити певну частину спільної території своїм постійним паркувальним місцем і заборонити користуватися нею іншим.

Самовільне встановлення конусів, ланцюгів, блокіраторів, шлагбаумів або інших конструкцій без належних правових підстав та необхідних рішень не надає особі законного права на виключне користування відповідною частиною території.

Отже, бажання постійно залишати автомобіль під своїми вікнами саме по собі не створює права на конкретне місце. Якщо мешканці хочуть упорядкувати паркування біля будинку, це питання необхідно вирішувати колективно та відповідно до встановленої законом процедури.

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