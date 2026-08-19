Samsung випадково розсекретила два нові смартфони
Samsung Galaxy A08 4G та Galaxy S26 FE з’явилися в базі Google Play Console до офіційної презентації. Там опублікували характеристики пристроїв та їхні рендери.
Про це пише The Techout Look.
Характеристики та дизайн Galaxy A08 4G
Бюджетний Galaxy A08 4G у базі зазначений під номером SM-A
085 °F. Смартфон тестували з 8 ГБ оперативної пам’яті та операційною системою Android 17.
За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор MediaTek MT6789V/CD. Він має:
- 2 ядра Cortex-A76 з частотою до 2,2 ГГц;
- 6 ядер Cortex-A55 з частотою до 2,0 ГГц;
- графіку Mali-G57.
Конфігурація процесора відповідає чипсету MediaTek Helio G99, який використовувався у попередній моделі Galaxy A07 4G.
Смартфон отримає дисплей із роздільною здатністю 720×1600 пікселів та щільністю 300 DPI. На опублікованому рендері видно екран із краплеподібним вирізом, подвійну основну камеру та білий корпус.
Параметри субфлагмана Galaxy S26 FE
Galaxy S26 FE у Google Play Console зазначений під номером SM-S741U. Як і Galaxy A08 4G, він має 8 ГБ оперативної пам’яті та працює на Android 17.
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Смартфон отримав фірмовий чип Samsung s5e9955, який відповідає процесору Exynos 2500. Його конфігурація включає:
- 1 ядро Cortex-X925 із частотою 3,4 ГГц;
- 2 ядра Cortex-A725 із частотою 2,9 ГГц;
- 5 ядер Cortex-A725 із частотою 2,35 ГГц;
- 2 ядра Cortex-A520 із частотою 1,85 ГГц;
- графічний прискорювач Samsung Xclipse 950.
Екран Galaxy S26 FE має роздільну здатність 1080×2340 пікселів та щільність 450 DPI.
На рендері смартфон зображений у світло-бірюзовому кольорі. Також видно потрійну камеру, вертикально розташовану в овальному блоці.
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