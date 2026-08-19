Samsung випадково розсекретила два нові смартфони Сьогодні 03:47 — Технології&Авто

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Samsung Galaxy A08 4G та Galaxy S26 FE з’явилися в базі Google Play Console до офіційної презентації. Там опублікували характеристики пристроїв та їхні рендери.

Характеристики та дизайн Galaxy A08 4G

Бюджетний Galaxy A08 4G у базі зазначений під номером SM-A 085 °F . Смартфон тестували з 8 ГБ оперативної пам’яті та операційною системою Android 17.

За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор MediaTek MT6789V/CD. Він має:

2 ядра Cortex-A76 з частотою до 2,2 ГГц;

6 ядер Cortex-A55 з частотою до 2,0 ГГц;

графіку Mali-G57.

Конфігурація процесора відповідає чипсету MediaTek Helio G99, який використовувався у попередній моделі Galaxy A07 4G.

Смартфон отримає дисплей із роздільною здатністю 720×1600 пікселів та щільністю 300 DPI. На опублікованому рендері видно екран із краплеподібним вирізом, подвійну основну камеру та білий корпус.

Параметри субфлагмана Galaxy S26 FE

Galaxy S26 FE у Google Play Console зазначений під номером SM-S741U. Як і Galaxy A08 4G, він має 8 ГБ оперативної пам’яті та працює на Android 17.

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Смартфон отримав фірмовий чип Samsung s5e9955, який відповідає процесору Exynos 2500. Його конфігурація включає:

1 ядро Cortex-X925 із частотою 3,4 ГГц;

2 ядра Cortex-A725 із частотою 2,9 ГГц;

5 ядер Cortex-A725 із частотою 2,35 ГГц;

2 ядра Cortex-A520 із частотою 1,85 ГГц;

графічний прискорювач Samsung Xclipse 950.

Екран Galaxy S26 FE має роздільну здатність 1080×2340 пікселів та щільність 450 DPI.

На рендері смартфон зображений у світло-бірюзовому кольорі. Також видно потрійну камеру, вертикально розташовану в овальному блоці.

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