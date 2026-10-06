У Німеччині запустили спеціальний тариф на електроенергію для геймерів із потужними ПК

Залежно від активності та кількості техніки в оселі, розробники тарифу пропонують три категорії з розрахованим річним обсягом споживання

Німецька комунальна компанія SWK Energie із Крефельда представила новий спеціалізований тариф на електроенергію під назвою meinGaming. Проєкт орієнтований на власників потужних ігрових систем, стрімерів та сім’ї, у яких грають декілька людей.

Ідея пропозиції полягає у вигіднішому співвідношенні витрат для тих, хто споживає багато електроенергії: тариф передбачає відносно високу фіксовану щомісячну плату, але нижчу вартість за кожну кіловат-годину (кВт·год). Окрім цього, постачальник гарантує фіксацію ціни на строк до 24 місяців та запевняє, що 100% енергії надходить із відновлюваних джерел, повідомляє TechSpot.

Три рівні споживання

Залежно від активності та кількості техніки в оселі, розробники тарифу пропонують три категорії з розрахованим річним обсягом споживання:

Casual Gamer (2 500 кВт·год/рік): для тих, хто проводить за іграми від 10 годин на тиждень, щоб розслабитися після роботи чи на вихідних. Pro Gamer (3 500 кВт·год/рік): розрахований на ентузіастів із топовими ПК, кількома моніторами, які грають від 30 годин на тиждень, займаються стрімінгом, модингом або працюють із дому. Gaming Households (5 000 кВт·год/рік): категорія для родин або спільного житла, де мешкають двоє чи більше активних геймерів із сумарним часом у іграх від 50 годин на тиждень.

Чому енергетики зацікавилися геймерами

Сучасне топове залізо вимагає значних енерговитрат. Наприклад, ПК із відеокартою Nvidia RTX 5090 та процесором Intel Core Ultra 9 285K за умови 30 годин ігор на тиждень споживає близько 1100 кВт·год на рік.