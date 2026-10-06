Google обмежує доступ до моделей Gemini для безкоштовних та Plus-користувачів

Можливість безкоштовно працювати з моделями 3.6 Flash та 3.1 Pro в подальшому буде відсутня

Google змінює правила доступу до моделей у застосунку Gemini. Згідно з оновленим документом підтримки, користувачі безплатної версії чатбота з 9 жовтня матимуть доступ лише до моделі Gemini 3.5 Flash-Lite. Це означає, що можливість безкоштовно працювати з моделями 3.6 Flash та 3.1 Pro в подальшому буде відсутня.

Про це пише 9to5google.

Для передплатників AI Plus, які сплачують $4,99 на місяць, залишаться доступними моделі Flash-Lite та Flash, тоді як Pro-версія буде відключена. Компанія повідомила, що ці користувачі отримають електронні листи з поясненням деталей та термінів впровадження змін.

Які можливості отримають передплатники AI Pro

Натомість повний доступ до всіх моделей зберігається лише для користувачів планів AI Pro та AI Ultra. До того ж, передплатники AI Pro ($19,99 на місяць) отримають нову функцію Deep Think, яка раніше була доступна лише на тарифах $99,99 та $199,99. Ця опція забезпечує «максимальне паралельне мислення» для складних завдань.

У Gemini з’являться нові рівні «зусиль»

Окрім цього, у жовтні застосунок Gemini отримає нові рівні «зусиль» — низький середній та високий. Вони дозволять користувачам обирати інтенсивність роботи моделі залежно від складності завдань. Чим вищий рівень, тим детальніші відповіді надаватиме система, але це швидше витрачатиме ліміти використання.