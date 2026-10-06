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Huawei отримала ліцензію на патенти Qualcomm для нової технології виробництва чипів

Технології&Авто
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Угода з Qualcomm є важливим кроком для Huawei
Угода з Qualcomm є важливим кроком для Huawei
Qualcomm погодилася надати Huawei ліцензію на патенти, які лежать в основі нової технології виготовлення мікросхем LogicFolding. Цей крок є частиною угоди про взаємне ліцензування між двома компаніями та охоплює технології, пов’язані з 5G, штучним інтелектом, обчисленнями та мережами.
Як пише Bloomberg, китайська компанія не розкриває вартість угоди, проте вона підлягає розгляду Федеральною торговельною комісією США відповідно до Закону Харта-Скотта-Родіно, який застосовується до угод вартістю понад $133,9 мільйона.
Представник Huawei розповів, що загальна вартість ліцензування патентів перевищить $6,9 мільярда.

Huawei використовуватиме технологію LogicFolding

Угода з Qualcomm є важливим кроком для Huawei у виробництві чипів. Компанія вважає свою нову архітектуру LogicFolding, представлену місяць тому, проривом, який допоможе підвищити продуктивність напівпровідників та скоротити розрив з лідерами галузі, зокрема TSMC.
Цей підхід, з-поміж інших, зосереджений на покращенні швидкості передачі даних, щоб компенсувати відсутність у Китаї доступу до машин для літографії в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні від ASML.

Huawei розвиває власні технології

Huawei є однією з ключових компаній в амбіціях Китаю зменшити залежність від американських технологій, включно з чипами Nvidia для штучного інтелекту. Навіть попри те, що китайські компанії знаходяться під експортними обмеженнями США, вони продовжують активно вивчати шляхи розробки та виробництва чипів, необхідних для центрів обробки даних та розвитку штучного інтелекту.
До посилення обмежень щодо Huawei під час першого терміну Дональда Трампа китайська компанія також закуповувала деякі чипи для смартфонів у Qualcomm. Компанія також довгий час була одним із найпродуктивніших розробників патентів у світі, зокрема у галузі бездротових мереж. В останні роки вона активізувала зусилля для отримання доходу від своєї бібліотеки інтелектуальної власності, включаючи ліцензії іноземним компаніям.
За матеріалами:
mezha.media
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