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Honda розробила бездротову зарядку електромобілів під час руху

Технології&Авто
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Нові випробування заплановані на кінець 2026 року
Нові випробування заплановані на кінець 2026 року
Honda R&D спільно з Taisei Corporation та Taisei Rotec розробила технологію бездротової передачі енергії електромобілям під час руху. Демонстраційні випробування на дорогах загального користування планують розпочати з японського 2027 фінансового року.
Про це йдеться на офіційному сайті Honda.

Як працює технологія

Система використовує магнітне бездротове передавання енергії через обладнання, вбудоване в дорожнє покриття. Технологія розрахована як на легкові електромобілі, так і на великі комерційні транспортні засоби.
У Honda зазначили, що спільні дослідження з Taisei та Taisei Rotec тривають із 2025 року. Компанії вже провели випробування на тестовій дорозі Future Technology Field for Taisei Group/Satte, де перевіряли систему бездротової передачі енергії, конструкцію дорожнього покриття та методи будівництва.
Схема покриття
Схема покриття, Фото: Honda
Одним із завдань було створення дорожньої конструкції, здатної витримувати рух великих транспортних засобів із повною масою близько 20 тонн. Розробники також перевіряли систему постачання електроенергії з високою потужністю та швидкою реакцією, а також можливість практичного встановлення обладнання в дорожнє покриття.
За даними Honda, вбудований у дорогу блок GA вперше у світі поєднує інвертор і котушку в одному модулі DWPT. Система передає електроенергію через розподіл постійного струму, що має забезпечити стабільне бездротове заряджання високої потужності.
Схема системи заряджання
Схема системи заряджання, Фото: Honda

Нові випробування заплановані на кінець 2026 року

Наприкінці 2026 року компанії планують побудувати нову тестову дорогу на майданчику T-FIELD/TAMRA. Там проведуть випробування довговічності, еквівалентні навантаженню від 1 млн коліс, перевірять ефективність DWPT та заходи для зменшення витоку електромагнітного поля.
Надалі Honda, Taisei та Taisei Rotec планують перевірити роботу системи на потужності до 150 кВт, що може бути застосовано для великих комерційних електромобілів, а також оцінити надійність бездротової передачі енергії під час руху на високій швидкості.
Демонстраційні випробування на дорогах загального користування мають розпочатися з японського 2027 фінансового року, який стартує 1 квітня 2027 року. Компaнії також планують взяти участь у проєкті Tateyama Project на автомагістралі Tateyama в японській префектурі Тіба.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектромобілі
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