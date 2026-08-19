Як зросли ціни на гаражі та паркінги у Києві Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

Як зросли ціни на гаражі та паркінги у Києві

Останнім часом попит зашкалює на підземні паркінги у житлових будинках і місця в окремих будівлях-парковках (зазвичай, це будівлі на 5−7 поверхів).

Ціни протягом цього року зросли на 15−20%.

Про це каже керівник агентства нерухомості Андрій Романов, пише Мінфін

Яка ціна паркомісця

«З огляду на те, що почастішали ворожі атаки на Київ, багато водіїв не хочуть ставити авто на відкритій місцевості. Крім того, підземні паркінги у ЖК — це гарна альтернатива укриттю. Тому, наприклад, оренда паркомісця вже коштує 150−299 доларів на місяць, що на чверть вище, ніж минулого року. Це робить вклади в такі об’єкти вигідною інвестицією.

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По-перше, сума входу не така велика — всього 17−35 тисяч доларів, по-друге, не потрібно витрачатися на ремонт, по-третє, стоїть черга потенційних орендарів. Все це дозволяє стабільно отримувати свої 7−8% річних. Крім того, паркомісця у Києві вже в дефіциті, тому вже до кінця цього року цінник зросте ще щонайменше на 10%. Тобто у майбутньому такі об’єкти можна вигідно перепродати", — наголошує Романов.

Експерти кажуть, що багато що залежить від локації та типу об’єкта. Скажімо, якщо ви купите гараж старої забудівлі в кооперативі, є ризики, що він піде під знесення, і, замість очікуваного прибутку, інвестиція спрацює в мінус.

Бізнес та укриття

Ринок гаражів та парковок зараз переживає трансформацію, — каже Роман Рябов, голова оціночної компанії «Дельта-Консалтинг».

Ті ж гаражі дедалі частіше шукають не так для зберігання авто, стільки під склади, майстерні, СТО, укриття. «Це тримає попит на високому рівні», — зазначив експерт.

Крім того, оскільки підземні паркінги в ЖК коштують недешево, а вуличні парковки в дефіциті, особливо в спальних районах, плюс — залишати там авто, із огляду на ворожі атаки, небезпечно, багато водіїв розглядають купівлю старих гаражів саме під авто. Тобто невеликий сегмент ринку, який до війни рієлтори вже «скинули з рахунків», переживає своєрідний «ренесанс».

На ринку підземних паркінгів, як каже Романов, взагалі небувалий бум.

«Це і безпечний майданчик під авто, і альтернатива укриттю, і вигідна інвестиція. Охочих вкласти кошти в паркінги зараз чи не більше, ніж інвесторів у житлову та комерційну нерухомість. Поріг входу невисокий, витрачати кошти на ремонт не потрібно, дохід від оренди — стабільний», — перераховує Романов.

«Паркінги дуже сильно змінилися як об’єкт нерухомості. Раніше покупець квартири часто сприймав паркомісце як додаткове придбання: є гроші — візьму, ні — якось і без цього припаркуюсь. Нині ставлення зовсім інше. У нових ЖК паркувальні місця стали важливою частиною інфраструктури будинку, і в якісних проєктах їхній дефіцит починає відчуватися досить швидко з моменту заселення», — додала столична рієлторка Ірина Луханіна.

Попит на гаражі та паркінги вже зараз перевищує пропозицію

Наприклад, гаражних кооперативів у столиці не так багато, частину з них (які, зазвичай, розташовані в хороших локаціях) вже знесли, а землю пустили під житлову чи комерційну забудову.

Підземних паркінгів у київських ЖК також не так багато. «На будинок на 500 квартир будують, у кращому разі, 150−160 критих підземних паркомісць, а в багатьох новобудовах критих паркінгів взагалі немає», — зазначив Романов.

Останнім часом у Києві активізувалося будівництво паркінгів на 5−7 поверхів. Такі комплекси вже є або будуються, наприклад, біля ЖК «Галактика», «Комфорт Таун», «Русанівська гавань», «Паркові озера» тощо.

Раніше Finance.ua писав , проаналізувавши цінову ситуацію на ринку паркомісць Києва щодо оренди та купівлі-продажу та привабливість і окупність інвестицій у них.

Окупити паркомісце у ЖК можна зазвичай за 8−10 років, проте, якщо його придбати на етапі зведення чи проєктування, то це буде значно швидше. Деталі у статті — Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію

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