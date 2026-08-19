BYD випустила позашляховик Denza N8 (фото) 19.08.2026, 00:51 — Технології&Авто

BYD Denza N8

Бренд Denza, який належить BYD, представив оновлений електричний позашляховик N8. Завдяки акумулятору збільшеної ємності модель може проїхати понад 1000 км на одному заряді.

Для порівняння, перше покоління Denza N8, представлене три роки тому, долало понад 1000 км лише у гібридній версії. Її максимальний запас ходу в комбінованому режимі становив 1030 км.

Характеристики DenzaN8

Новий Denza N8 доступний із двома акумуляторами ємністю 130,15 та 105,792 кВт·год. Обидві батареї використовують літій-залізо-фосфатну (LFP) хімію.

Базова версія отримала задній привід та один електродвигун потужністю 320 кВт (429 к. с.) або 370 кВт (497 к. с.).

Також доступна повнопривідна версія з трьома електродвигунами. Передній мотор розвиває 270 кВт (362 к. с.), а два задні — по 310 кВт (416 к. с.). Сумарна потужність такої системи становить 890 кВт (1193 к. с.).

Залежно від акумулятора, силової установки та кількості електродвигунів запас ходу Denza N8 за циклом CLTC становить 800, 840, 970 або 1003 км.

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Найбільшу батарею на 130,15 кВт·год отримає також подовжена версія N8L. Через більшу масу та дещо вищий аеродинамічний опір її запас ходу становитиме 960 км за циклом CLTC.

Стандартний Denza N8 має довжину 5150 мм, ширину 1999 мм, висоту 1820 мм та колісну базу 3075 мм. У N8L довжина кузова збільшена до 5200 мм, тоді як ширина та колісна база залишилися такими самими — 1999 та 3075 мм відповідно.

Збільшена довжина має додати простору багажнику, а саму модель позиціонують для сімейних поїздок.

Для порівняння, довжина Li Auto L8 становить 5080 мм, а колісна база — 3005 мм. Volvo EX90 має довжину 5037 мм. Подовжений Denza N8L за габаритами наближається до NIO ES8 завдовжки 5280 мм та Li Auto L9 завдовжки 5218 мм.

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