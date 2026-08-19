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Mini випустила Cooper-«близнюки» (фото)

Технології&Авто
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Mini випустила Cooper-«близнюки» (фото)
Mini випустила Cooper-«близнюки» (фото)
Mini представила дві нові спеціальні версії Rooftop Editions, які мало відрізняються між собою.
Новинки створені на базі Cooper S у 2-дверному та 4-дверному виконанні.
Mini випустила Cooper-«близнюки» (фото)
Mini представила дві нові спеціальні версії Rooftop Editions, які відрізняються між собою фактично лише розташуванням двох основних кольорів кузова. Новинки створені на базі Cooper S у 2-дверному та 4-дверному виконанні.
Rooftop Editions отримали 17-дюймові колеса, чорні глянцеві елементи зовнішнього оздоблення та електричні передні сидіння з активним сидінням водія. В основу комплектації покладено Iconic Trim із пакетом Comfort Package Plus. До нього входять адаптивний круїз-контроль із функцією Stop&Go, навігація з доповненою реальністю та Parking Assist Plus.
Mini випустила Cooper-«близнюки» (фото)
Серед іншого оснащення спеціальних версій заявлені дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням, бездротова зарядка смартфона, аудіосистема Harman Kardon та безключовий доступ.
Під капотом встановлений 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун потужністю 201 к.с. і максимальним крутним моментом 299 Нм. Він працює у парі з 7-ступеневою роботизованою коробкою передач із подвійним зчепленням. Розгін від 0 до 96 км/год займає від 6,3 секунди.

Ціна

У Європі вартість Mini Cooper S Rooftop Edition у 2-дверному виконанні стартує з 39 995 доларів, за 4-дверну версію просять від 40 995 доларів. Поставки автомобілів покупцям очікуються з жовтня.
За матеріалами:
MMR
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