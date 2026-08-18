0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які вживані авто з США купували в Україні влітку 2026 року

Технології&Авто
26
Які вживані авто з США купували в Україні влітку 2026 року
Які вживані авто з США купували в Україні влітку 2026 року
Минулого місяця українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 8% більше, ніж у липні 2025 року.
Про це пише Укравтопром.
Найбільша частка з цієї кількості (49%) — бензинові авто.
<i>Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ</i>
Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ
Електромобілі охопили 30%.
Гібридним авто належить 15%.
Дизельним та авто з ГБО — по 3%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,8 року.
<i>Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ</i>
Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ
Раніше ми писали, експерти назвали 7 найкращих вживаних авто для пенсіонерів.
Стрімке зростання цін на авторинку змушує багатьох покупців, особливо людей на пенсії, шукати якісні альтернативи серед авто із пробігом. Експерти склали список доступних седанів, хетчбеків і кросоверів, вартість яких не перевищує $15 000 (672 тис. грн).
Також ми писали, хто крім патрульних має право зупиняти авто. Які 11 виключних підстав для зупинки передбачені Законом України. Та чому відсутність чіткої причини робить подальші штрафи незаконними.
У цьому випуску адвокат, старший партнер та співзасновник адвокатського об’єднання RESPOND Олександр Жовтан розбирає юридичні тонкощі зупинки транспортного засобу поліцією.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems