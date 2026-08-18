Які вживані авто з США купували в Україні влітку 2026 року Сьогодні 13:04 — Технології&Авто

Які вживані авто з США купували в Україні влітку 2026 року

Минулого місяця українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 8% більше, ніж у липні 2025 року.

Про це пише Укравтопром

Найбільша частка з цієї кількості (49%) — бензинові авто.

Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ

Електромобілі охопили 30%.

Гібридним авто належить 15%.

Дизельним та авто з ГБО — по 3%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,8 року.

Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ

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