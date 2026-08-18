Які вживані авто з США купували в Україні влітку 2026 року
Минулого місяця українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 8% більше, ніж у липні 2025 року.
Про це пише Укравтопром.
Найбільша частка з цієї кількості (49%) — бензинові авто.
Електромобілі охопили 30%.
Гібридним авто належить 15%.
Дизельним та авто з ГБО — по 3%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,8 року.
Раніше ми писали, експерти назвали 7 найкращих вживаних авто для пенсіонерів.
Стрімке зростання цін на авторинку змушує багатьох покупців, особливо людей на пенсії, шукати якісні альтернативи серед авто із пробігом. Експерти склали список доступних седанів, хетчбеків і кросоверів, вартість яких не перевищує $15 000 (672 тис. грн).
Також ми писали, хто крім патрульних має право зупиняти авто. Які 11 виключних підстав для зупинки передбачені Законом України. Та чому відсутність чіткої причини робить подальші штрафи незаконними.
У цьому випуску адвокат, старший партнер та співзасновник адвокатського об’єднання RESPOND Олександр Жовтан розбирає юридичні тонкощі зупинки транспортного засобу поліцією.
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