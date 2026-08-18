Brabus показав приголомшливий 1000-сильний суперкар (фото) 18.08.2026, 01:34 — Технології&Авто

Brabus Bodo

Модельний ряд Brabus Bodo розширився — до купе додався кабріолет. Автомобіль потужністю 1000 сил має розкішний салон і розвиває швидкість до 360 км/год.

Новий Brabus Bodo Cabriolet представили на виставці ексклюзивних автомобілів у Монтереї (США). Загалом випустять 77 таких авто вартістю 1 077 000 євро. Про новинку розповіли на сайті Brabus.

Суперкар Brabus Bodo — ґрунтовний тюнінг Aston Martin Vanquish. Модель назвали на честь засновника тюнінг-ательє Бодо Бушмана.

Усі кузовні панелі кабріолета мають новий дизайн та виготовлені з карбону. Він має агресивну «пащу» решітки радіатора, розкосі фари, довгий капот та звужену задню частину. Висувне антикрило може виконувати роль аерогальма.

Новий Brabus Bodo Cabriolet пропонується у двох варіантах: чорний автомобіль із коричневим салоном або суперкар із кузовом та інтер’єром кольору слонової кістки. В обох випадках для оздоблення салону використано шкіру та карбон.

Brabus Bodo Cabriolet зберіг 5,2-літровий V12 твін-турбо від Aston Martin, потужність якого збільшили до 1000 к. с. і 1200 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3 с, а до 200 км/год — 8,5 с. Максимальна швидкість становить 360 км/год.

Крім того, кабріолет отримав адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 360 мм ззаду.

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