0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Brabus показав приголомшливий 1000-сильний суперкар (фото)

Технології&Авто
27
Brabus Bodo
Brabus Bodo
Модельний ряд Brabus Bodo розширився — до купе додався кабріолет. Автомобіль потужністю 1000 сил має розкішний салон і розвиває швидкість до 360 км/год.
Новий Brabus Bodo Cabriolet представили на виставці ексклюзивних автомобілів у Монтереї (США). Загалом випустять 77 таких авто вартістю 1 077 000 євро. Про новинку розповіли на сайті Brabus.
Суперкар Brabus Bodo — ґрунтовний тюнінг Aston Martin Vanquish. Модель назвали на честь засновника тюнінг-ательє Бодо Бушмана.
Усі кузовні панелі кабріолета мають новий дизайн та виготовлені з карбону. Він має агресивну «пащу» решітки радіатора, розкосі фари, довгий капот та звужену задню частину. Висувне антикрило може виконувати роль аерогальма.
Читайте також
Brabus показав приголомшливий 1000-сильний суперкар (фото)
Новий Brabus Bodo Cabriolet пропонується у двох варіантах: чорний автомобіль із коричневим салоном або суперкар із кузовом та інтер’єром кольору слонової кістки. В обох випадках для оздоблення салону використано шкіру та карбон.
Brabus показав приголомшливий 1000-сильний суперкар (фото)
Brabus Bodo Cabriolet зберіг 5,2-літровий V12 твін-турбо від Aston Martin, потужність якого збільшили до 1000 к. с. і 1200 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3 с, а до 200 км/год — 8,5 с. Максимальна швидкість становить 360 км/год.
Місце для вашої реклами
Brabus показав приголомшливий 1000-сильний суперкар (фото)
Крім того, кабріолет отримав адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 360 мм ззаду.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems