SpaceX придбала ШІ-стартап Cursor за $60 млрд

SpaceX завершила придбання Cursor — стартапа, який розробляє популярні інструменти штучного інтелекту для програмування. Після закриття угоди компанія приєднується до SpaceXAI та долучиться до розвитку Grok і нових ШІ-сервісів.
Процес придбання розпочався ще у квітні, коли компанії співпрацювали над навчанням моделей Cursor. У червні про майбутню угоду оголосили публічно, а тепер її офіційно закрили.
Після приєднання до SpaceXAI стартап, за словами його представників, отримав доступ до величезного парку графічних процесорів. Додаткові обчислювальні ресурси планують використати для створення та навчання потужніших моделей, водночас знижуючи вартість їх використання для клієнтів.