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SpaceX придбала ШІ-стартап Cursor за $60 млрд

Технології&Авто
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SpaceX придбала ШІ-стартап Cursor за $60 млрд
SpaceX придбала ШІ-стартап Cursor за $60 млрд
SpaceX завершила придбання Cursor — стартапа, який розробляє популярні інструменти штучного інтелекту для програмування. Після закриття угоди компанія приєднується до SpaceXAI та долучиться до розвитку Grok і нових ШІ-сервісів.
Про завершення угоди повідомили у Cursor.

Що відомо про угоду

Процес придбання розпочався ще у квітні, коли компанії співпрацювали над навчанням моделей Cursor. У червні про майбутню угоду оголосили публічно, а тепер її офіційно закрили.
Після приєднання до SpaceXAI стартап, за словами його представників, отримав доступ до величезного парку графічних процесорів. Додаткові обчислювальні ресурси планують використати для створення та навчання потужніших моделей, водночас знижуючи вартість їх використання для клієнтів.
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Команда Cursor також працюватиме над розвитком Grok, Grok Build, Grok Bot та Grok API, паралельно продовжуючи вдосконалювати власні продукти для програмістів.
Згідно з наведеними даними, SpaceX витратила на придбання стартапу $60 млрд. Раніше компанія об’єдналася з xAI, яка згодом отримала назву SpaceXAI.
Одним із перших результатів співпраці SpaceXAI та Cursor стала модель Grok 4.5. Її позиціонують як рішення для програмування, роботи з даними та агентних систем із нижчою вартістю виконання завдань.
За матеріалами:
pravdatutnews.com
SpaceXШІСтартап
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