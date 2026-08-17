$40 млн за Ferrari: електромобіль бренду встановив історичний рекорд

Ще недавно перший електромобіль Ferrari критикували за відхід від традицій бренду, а тепер він встановив рекорд. Ferrari Luce продали на благодійному аукціоні за $40 млн — це найдорожчий новий автомобіль, коли-небудь проданий на аукціоні.
Продаж відбувся під час Monterey Car Week у Каліфорнії. Покупця автомобіля не назвали.
Що відомо про це
Автомобіль продали на благодійному аукціоні Sotheby’s. Йдеться про спеціальну версію Luce, створену за індивідуальним замовленням. Такі автомобілі Ferrari називає «tailor made» — їх виготовляють в єдиному екземплярі відповідно до побажань конкретного покупця.
Попередній рекорд встановив Ferrari Daytona SP3, який минулого року продали за $26 млн. Таким чином, новий результат Luce перевищив його на $14 млн.
Ferrari представила Luce у травні. Стартова ціна моделі становила €550 тис. ($636,4 тис.). Це перший повністю електричний автомобіль бренду, тому його поява супроводжувалася критикою та навіть падінням акцій компанії.
Luce відрізняється від традиційних Ferrari не лише силовою установкою, а й дизайном. Автомобіль має чотири двері та потужність понад 1 000 кінських сил. Над його дизайном Ferrari працювала разом зі студією LoveFrom, яку заснував колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв.
У Ferrari заявляли, що модель уже зацікавила як постійних, так і нових клієнтів. Компанія не розкриває детальних даних про продажі Luce, але очікується, що першу партію у кілька сотень автомобілів буде розпродано.
Для Ferrari важливою перевіркою попиту стане і вторинний ринок: саме ціни та інтерес до вживаних Luce покажуть, наскільки довготривалим буде попит на електромобіль.