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Ferrari та BMW переходять на алюмінієві кабелі через рекордно дорогу мідь

Технології&Авто
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Ferrari
Ferrari
Ferrari та BMW випускають нові моделі з алюмінієвою проводкою, оскільки алюміній легший і значно дешевший за мідь, яка десятиліттями була стандартом для електропроводки в авто.
Про це пише Reuters.

Що про це відомо

Ferrari та BMW почали активніше використовувати алюміній у проводці нових автомобілів. Так вони долучилися до тренду, який раніше вже підхопили Tesla та частина китайських виробників електромобілів.
Ferrari повідомила, що почала ставити алюмінієві силові кабелі у гібридний спорткар 296 ще торік. Потім компанія поширила це рішення й на інші моделі, зокрема Luce — свій перший електромобіль. У Ferrari кажуть, що це дає змогу зменшити загальну вагу проводки до 20%.
Цікаво, що кілька тижнів після суперечливого дебюту свого першого електромобіля Luce, Ferrari замінила свого багаторічного CMO Енріко Галлієру, який пропрацював у компанії понад 16 років.
Ferrari та BMW переходять на алюмінієві кабелі через рекордно дорогу мідь

Чому це цікаво

BMW заявила, що вперше використала алюмінієві провідники ще у 2011 році в 1 Series. Відтоді компанія поступово розширювала їхнє застосування в гібридах та електромобілях. У новітній платформі eDrive, яку запустили торік, BMW вже використовує багато алюмінієвих кабелів і у високовольтних, і в низьковольтних системах. За оцінкою JPMorgan, цей перехід може вплинути приблизно на 2% світового попиту на мідь уже цього року.
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Окрім того, що алюміній дешевший, він значно легший, що для електромобілів особливо важливо. Менша вага допомагає ефективніше використовувати батарею й покращує загальні характеристики авто. Важливо, що наприкінця січня ціна міді піднімалася майже до $15 000 за тонну, тоді як алюміній зараз коштує близько $3 100 за тонну.
За матеріалами:
vctr.media
Авто
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