Експерти назвали 7 найкращих вживаних авто для пенсіонерів Сьогодні 05:35 — Технології&Авто

Пенсіонер за кермом

Стрімке зростання цін на авторинку змушує багатьох покупців, особливо людей на пенсії, шукати якісні альтернативи серед авто із пробігом. Експерти склали список доступних седанів, хетчбеків і кросоверів, вартість яких не перевищує $15 000 (672 тис. грн).

Ці моделі вирізняються економічністю, зручною оглядовістю, високим рівнем безпеки та комфортом для щоденних поїздок.

Kia Soul 2022 року

Kia Soul приваблює не лише впізнаваним кубічним дизайном, а й високою практичністю. Завдяки високій посадці та просторому салону модель пропонує зручний доступ для водія й пасажирів і чудову оглядовість.

Витрата пального становить приблизно 7,8 л на 100 км у змішаному циклі, що є помірним показником для річного пробігу близько 24 000 км. Висока надійність за рейтингом JD Power (85 зі 100) та відзнака безпеки TOP SAFETY PICK роблять цей хетчбек чудовим вибором.

Mazda CX-5 2018 року

Компактний кросовер Mazda CX-5 з якісним інтер’єром та плавною підвіскою. Модель споживає близько 8,4 л пального на 100 км у комбінованому режимі, що є нормальним показником для цього класу. Позашляховик здобув найвищу нагороду з безпеки TOP SAFETY PICK+ і має високий коефіцієнт надійності — 83 зі 100.

Subaru Legacy 2019 року

Японський седан Subaru Legacy пропонує фірмовий повний привід, який гарантує впевнене керування в будь-яку погоду. Змішана витрата палива становить близько 8,1 л на 100 км. Автомобіль отримав 81 бал за надійність та найвищу оцінку безпеки від IIHS за чудову стійкість під час випробувань.

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Toyota Prius 2017 року

Гібридний хетчбек Toyota Prius 2017 року залишається абсолютним лідером з економічності. Показник витрати пального становить лише 4,5 л на 100 км, що дозволяє суттєво заощаджувати кошти на заправках. Модель пропонує тихий салон, відмінну оглядовість, високу надійність (85 балів зі 100) та найвищий рівень захисту пасажирів.

Toyota Corolla 2020 року

Toyota Corolla 2020 року гарантує баланс між сучасними технологіями та перевіреною роками надійністю (85 зі 100). Середнє споживання пального становить близько 7,1 л на 100 км у змішаному циклі. Завдяки оновленому інтер’єру, комфортним сидінням та комплексу систем безпеки цей седан стане чудовим супутником для щоденних поїздок.

Hyundai Sonata 2021 року

Просторий седан Hyundai Sonata пропонується на вторинному ринку приблизно за $14 150 (632 590 грн). Автомобіль відрізняється великим багажником, ергономічним салоном і витратою пального близько 7,4 л на 100 км. Завдяки рейтингу надійності 82 зі 100 та високим оцінкам за краш-тести модель є розумним вибором для водіїв, які цінують простір та затишок.

Mazda CX-3 2019 року

Компактний кросовер Mazda CX-3 вирізняється легкістю в керуванні під час міського паркування. Модель витрачає близько 7,6 л пального на 100 км і має рейтинг надійності 83 зі 100. Завдяки стильному дизайну салону та найвищій відзнаці з безпеки TOP SAFETY PICK від IIHS цей кросовер є чудовою альтернативою більшим авто.

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