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Чи потрібно платити пенсійний збір при успадкуванні автомобіля — пояснення ПФУ

Особисті фінанси
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Збір сплачується виключно під час першої реєстрації транспортного засобу в Україні
Збір сплачується виключно під час першої реєстрації транспортного засобу в Україні
Відповідно до чинного законодавства, громадяни, які отримують легковий автомобіль у спадок, повністю звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час реєстрації транспортного засобу.
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, в яких випадках сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час реєстрації транспортних засобів.
Збір сплачується виключно під час першої реєстрації транспортного засобу в Україні. Зокрема, це стосується:
  • купівлі нового автомобіля в автосалоні;
  • першої реєстрації вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону.

У яких випадках збір не сплачується

Якщо громадянин купує вживаний автомобіль, який уже був зареєстрований в Україні на попереднього власника та проходить процедуру переоформлення в сервісному центрі МВС, пенсійний збір не сплачується.
Також від сплати збору звільняються власники легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для громадян встановлено на рівні 3328 грн. Саме цей показник прожиткового мінімуму є основою для визначення розміру на обов’язкове державне пенсійне страхування, який сплачується під час першої державної реєстрації легкових автомобілів.
У 2026 році застосовуються такі ставки пенсійного збору:
  • 3% - якщо вартість автомобіля не перевищує 165 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня звітного року;
  • 4% - якщо вартість перевищує 165, але не перевищує 290 прожиткових мінімумів;
  • 5% - у разі перевищення 290 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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