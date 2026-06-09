Чи потрібно платити пенсійний збір при успадкуванні автомобіля — пояснення ПФУ Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Збір сплачується виключно під час першої реєстрації транспортного засобу в Україні

Відповідно до чинного законодавства, громадяни, які отримують легковий автомобіль у спадок, повністю звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час реєстрації транспортного засобу.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало , в яких випадках сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час реєстрації транспортних засобів.

Збір сплачується виключно під час першої реєстрації транспортного засобу в Україні. Зокрема, це стосується:

купівлі нового автомобіля в автосалоні;

першої реєстрації вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону.

У яких випадках збір не сплачується

Якщо громадянин купує вживаний автомобіль, який уже був зареєстрований в Україні на попереднього власника та проходить процедуру переоформлення в сервісному центрі МВС, пенсійний збір не сплачується.

Також від сплати збору звільняються власники легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для громадян встановлено на рівні 3328 грн. Саме цей показник прожиткового мінімуму є основою для визначення розміру на обов’язкове державне пенсійне страхування, який сплачується під час першої державної реєстрації легкових автомобілів.

У 2026 році застосовуються такі ставки пенсійного збору:

3% - якщо вартість автомобіля не перевищує 165 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня звітного року;

4% - якщо вартість перевищує 165, але не перевищує 290 прожиткових мінімумів;

5% - у разі перевищення 290 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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