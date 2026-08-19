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Apple готує AirPods із вбудованими камерами

Технології&Авто
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AirPods
AirPods
Apple працює над масштабним оновленням бездротових навушників AirPods Pro. Однією з головних новинок можуть стати інфрачервоні камери, які працюватимуть разом із розширеними функціями штучного інтелекту.
Про це пише Apple Insider.

Що про це відомо

На відміну від iPhone та iPad, які Apple оновлює щороку, нові покоління AirPods Pro виходять рідше. Перша модель з’явилася у 2019 році, а наступне значне оновлення відбулося у 2022-му. У 2025 році компанія представила AirPods Pro 3, які отримали датчик для вимірювання пульсу та вдосконалену систему активного шумозаглушення.
Раніше інсайдери повідомляли, що головним технологічним нововведенням AirPods Pro четвертого покоління можуть стати вбудовані камери. Водночас свіжі дані допускають, що Apple може впроваджувати нові функції поступово.
Компанія досліджує можливість керування навушниками за допомогою жестів щонайменше з жовтня 2020 року. Тоді Apple подала патентну заявку під назвою «Носимий інтерактивний аудіопристрій».
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У січні 2026 року в іншій патентній заявці описали використання радіочастотної антени для розпізнавання жестів. Ще один патент, датований червнем 2025 року, стосувався можливості зчитувати рухи губ за допомогою лазерів.
Патенти свідчать, що Apple розглядає різні способи додавання жестового керування до AirPods. Однак найбільшу увагу привернула саме концепція з використанням камер.

Стратегія випуску та можливості майбутніх пристроїв

Згідно з поточними даними, Apple планує поетапний випуск оновлень для серії AirPods Pro:
Перший етап (2026 рік): випуск моделі B790 без інфрачервоних камер. Очікуються точкові покращення системи активного шумозаглушення, якості звуку, автономності, зв’язку та можлива поява датчика температури.
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Другий етап (2027 рік): випуск моделі B798 із вбудованими інфрачервоними камерами та розширеними ШІ-функціями.
Вбудовані камери не призначені для зйомки фото чи відео. Основні сценарії використання включають:
  • Навігаційні підказки та орієнтування в просторі через Siri.
  • Допомогу в побутових завданнях із взаємодією з об’єктами навколо користувача.
  • Можливий переклад жестової мови у взаємодії з функцією перекладу в реальному часі (за умови підтримки розпізнавання жестів).
Ціна на модель із камерами, за попередніми даними, має залишитися на рівні поточних версій AirPods Pro.
За матеріалами:
Kurazh
AppleТехнології
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