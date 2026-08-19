OpenAI запускає «ChatGPT для підлітків» із посиленим захистом Сьогодні 02:20 — Технології&Авто

Підлітка користується смартфоном

OpenAI запускає новий сервіс ChatGPT for Teens (ChatGPT для підлітків), призначений для користувачів віком від 13 до 17 років. Він об’єднує наявні інструменти безпеки із додатковими обмеженнями, щоб зробити взаємодію підлітків із чатботом більш відповідною до їхнього віку.

Про це йдеться на сайті самої компанії та видання The Verge

Що передбачає новий режим

ChatGPT автоматично застосовуватиме підлітковий режим для користувачів віком від 13 до 17 років. Також його можуть увімкнути для акаунтів, які система OpenAI визначить як такі, що належать неповнолітнім. Користуватися платформою дітям молодше 13 років правила компанії не дозволяють.

Новий режим передбачає такі функції:

суворіші обмеження на чутливий контент — зокрема графічне насильство, зображення самоушкоджень, сексуальні та романтичні рольові сценарії.

попередження про ризики — система показуватиме додаткові безпекові повідомлення під час розмов про такі теми, як розлади харчової поведінки.

сповіщення для батьків — вони зможуть отримувати повідомлення про можливі ризики для своєї дитини.

«години тиші» — батьки зможуть визначати періоди, коли підліток не користуватиметься ChatGPT.

час для домашніх завдань — можна буде встановити окремий період для навчання.

навчальний режим — у визначений час чатбот не просто даватиме готову відповідь, а намагатиметься підвести підлітка до самостійного розв’язання завдання.

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Попри те, що OpenAI позиціонує це як новий формат ChatGPT, багато описаних засобів захисту не є новими. Фактично запуск об’єднує наявні механізми безпеки з низкою менших доповнень і змін. Рік тому компанія додала батьківський контроль і навчальний режим, а на початку 2026-го — функції прогнозування віку. У липні OpenAI також заявила, що частіше показуватиме підліткам нагадування про необхідність робити перерви.

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