У МВС розповіли деталі щодо нової системи покарань за порушення ПДР Сьогодні 15:18

МВС спільно з Національною поліцією та фахівцями вже працює над відповідними пропозиціями.

В Україні найближчим часом планують запровадити систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ. ‎

Нова система контролю за порушеннями

За словами міністра, наразі правоохоронні органи не мають достатніх важелів впливу на водіїв, які систематично перевищують швидкість і стають учасниками ДТП. ‎

«Звичайно, що у правоохоронних органів на сьогодні немає важелів впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП», — зазначив Клименко.

Водночас він наголосив, що кількість ДТП із трагічними наслідками в Україні залишається приблизно на одному рівні з року в рік.

Які зміни пропонують

МВС спільно з Національною поліцією та фахівцями вже працює над відповідними пропозиціями.

«Драфт наших пропозицій уже готується. Далі буде справа за експертами та народними депутатами, з якими ми постійно консультуватимемося», — повідомив він.

Міністр зазначив, що санкції за порушення мають бути зрозумілими та передбачуваними для громадян.

Читайте також Штрафи за порушення ПДР в 2026 році

За словами Клименка, на першому етапі йдеться про створення системи, яка автоматично фіксуватиме кількість порушень і застосовуватиме санкції до систематичних порушників.

«Якщо у людини буде, наприклад, 10 випадків перевищення швидкості, можуть застосовуватися певні санкції, зокрема вилучення водійського посвідчення або передача справи на подальший розгляд», — пояснив він.

Клименко вважає, що бальна система буде наступним етапом.

«Це велика інфраструктура, яку ще потрібно розбудувати. Ми не можемо обіцяти, що вона запрацює за пів року чи рік. Поки що у драфтовому варіанті йдеться про систему, яка враховуватиме кількість і тяжкість порушень», — зазначив Клименко.

‎Він пояснив, що владі потрібно дуже виважено підходити до того, щоб і не порушити права людей, і щоб люди розуміли невідворотність покарання за порушення правил, які будуть встановлені законом. ‎

«Ми маємо послухати спеціалістів, Нацполіцію, патрульну поліцію, відповідних експертів, бо можуть бути нюанси», — наголосив Клименко. ‎

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Планувалося:

посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;

ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників;

удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.