У МВС розповіли деталі щодо нової системи покарань за порушення ПДР

За словами Клименка, на першому етапі йдеться про створення системи, яка автоматично фіксуватиме кількість порушень і застосовуватиме санкції до систематичних порушників.
«Якщо у людини буде, наприклад, 10 випадків перевищення швидкості, можуть застосовуватися певні санкції, зокрема вилучення водійського посвідчення або передача справи на подальший розгляд», — пояснив він.
Клименко вважає, що бальна система буде наступним етапом.
«Це велика інфраструктура, яку ще потрібно розбудувати. Ми не можемо обіцяти, що вона запрацює за пів року чи рік. Поки що у драфтовому варіанті йдеться про систему, яка враховуватиме кількість і тяжкість порушень», — зазначив Клименко.
Він пояснив, що владі потрібно дуже виважено підходити до того, щоб і не порушити права людей, і щоб люди розуміли невідворотність покарання за порушення правил, які будуть встановлені законом.
«Ми маємо послухати спеціалістів, Нацполіцію, патрульну поліцію, відповідних експертів, бо можуть бути нюанси», — наголосив Клименко.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Планувалося:
посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників;
удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень.