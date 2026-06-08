0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Водіям-порушникам ПДР готують суворі санкції — Свириденко

Особисті фінанси
100
Швидкісний режим в автомобілі
Швидкісний режим в автомобілі
Уряд готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Відповідні пропозиції та ситуацію з безпекою дорожнього руху посадовиця обговорила з міністром внутрішніх справ.

Що планують:

  • посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
  • ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників;
  • удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
Також обіцяють взятися за водіїв електросамокатів та врегулювати це питання на законодавчому рівні.
«Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися», — написала Свириденко.

Чинні штрафи за порушення

Серед актуальних штрафів за порушення ПДР:
  • перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн. При сплаті штрафу протягом 10 днів діє знижка 50%;
  • перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год — 1700 грн. У разі повторного порушення можливе позбавлення водійських прав;
  • користування телефоном під час руху або непристебнутий пасок безпеки — 510 грн;
  • відсутність поліса ОСЦПВ — 850 грн;
  • перевезення дитини без спеціального дитячого крісла — 510 грн, а за повторне порушення протягом року — 850 грн;
  • керування автомобілем без посвідчення водія при собі — 425 грн;
  • за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння: за перше порушення — 17 000 грн та позбавлення права керування ТЗ на один рік; за повторне протягом року порушення — 34 000 грн та позбавлення права керування ТЗ на три роки.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом’янському районі. Є загиблі та поранені;
  • 8 червня суд обравзапобіжний захід водію, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави;
  • перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПДРПосвідчення водія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems