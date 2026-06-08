Водіям-порушникам ПДР готують суворі санкції — Свириденко Сьогодні 16:36 — Особисті фінанси

Швидкісний режим в автомобілі

Уряд готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відповідні пропозиції та ситуацію з безпекою дорожнього руху посадовиця обговорила з міністром внутрішніх справ.

Що планують:

посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;

ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників;

удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

Також обіцяють взятися за водіїв електросамокатів та врегулювати це питання на законодавчому рівні.

«Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися», — написала Свириденко.

Чинні штрафи за порушення

Серед актуальних штрафів за порушення ПДР:

перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн. При сплаті штрафу протягом 10 днів діє знижка 50%;

При сплаті штрафу протягом 10 днів діє знижка 50%; перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год — 1700 грн. У разі повторного порушення можливе позбавлення водійських прав;

У разі повторного порушення можливе позбавлення водійських прав; користування телефоном під час руху або непристебнутий пасок безпеки — 510 грн;

відсутність поліса ОСЦПВ — 850 грн;

перевезення дитини без спеціального дитячого крісла — 510 грн, а за повторне порушення протягом року — 850 грн;

керування автомобілем без посвідчення водія при собі — 425 грн;

за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння: за перше порушення — 17 000 грн та позбавлення права керування ТЗ на один рік; за повторне протягом року порушення — 34 000 грн та позбавлення права керування ТЗ на три роки.

Довідка Finance.ua:

5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом’янському районі. Є загиблі та поранені;

8 червня суд обравзапобіжний захід водію, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави;

перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.