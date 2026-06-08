Водіям-порушникам ПДР готують суворі санкції — Свириденко
Уряд готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Відповідні пропозиції та ситуацію з безпекою дорожнього руху посадовиця обговорила з міністром внутрішніх справ.
Що планують:
- посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
- ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників;
- удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
Також обіцяють взятися за водіїв електросамокатів та врегулювати це питання на законодавчому рівні.
«Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися», — написала Свириденко.
Чинні штрафи за порушення
Серед актуальних штрафів за порушення ПДР:
- перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн. При сплаті штрафу протягом 10 днів діє знижка 50%;
- перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год — 1700 грн. У разі повторного порушення можливе позбавлення водійських прав;
- користування телефоном під час руху або непристебнутий пасок безпеки — 510 грн;
- відсутність поліса ОСЦПВ — 850 грн;
- перевезення дитини без спеціального дитячого крісла — 510 грн, а за повторне порушення протягом року — 850 грн;
- керування автомобілем без посвідчення водія при собі — 425 грн;
- за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння: за перше порушення — 17 000 грн та позбавлення права керування ТЗ на один рік; за повторне протягом року порушення — 34 000 грн та позбавлення права керування ТЗ на три роки.
Довідка Finance.ua:
- 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом’янському районі. Є загиблі та поранені;
- 8 червня суд обравзапобіжний захід водію, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави;
- перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості.
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