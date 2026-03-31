Штрафи за порушення ПДР в 2026 році
Найбільшим нововведенням 2026 року є автоматичний контроль автостраховки. Поліція тепер бачить відсутність страховки в реальному часі завдяки інтеграції баз МТСБУ.
У разі, якщо записи про поліс не містяться в системі, штраф водієві виписується миттєво.
Штрафи за порушення ПДР в 2026 році:
- перевищення швидкості (+20 км/год) — 340 грн (знижка 50% при оплаті протягом 10 днів);
- перевищення швидкості (+50 км/год) — 1700 грн (можливе позбавлення водійських прав у разі повторного порушення);
- непристебнутий ремінь / розмова по телефону — 510 грн;
- відсутність страховки (ОСЦПВ) — 850 грн (перевіряється автоматично за базами);
- перевезення дитини без дитячого крісла — 510 грн (850 грн при повторному порушенні протягом року);
- керування без прав (забули документ) — 425 грн (поліцейські перевіряють права через «Дію»);
- керування після позбавлення прав — 20 400 грн (40 800 грн при повторному порушенні);
- водіння в стані сп’яніння — 17 000 грн та позбавлення прав на 1 рік.
За повторне керування в стані сп’яніння передбачено штраф у розмірі 34 000 грн та позбавлення прав на 3 роки.
За третє порушення передбачено конфіскацію транспортного засобу, а також доведеться заплатити вже 51 000 грн, а заборона на керування діятиме до 10 років.
Раніше Finance.ua писав, що часто водії помилково звертаються до сервісних центрів МВС, аби пройти техогляд. Але варто знати: сервісні центри МВС не проводять перевірку транспортних засобів. Їхнє завдання — вести облік суб’єктів господарювання, які мають право виконувати обов’язковий технічний контроль.
ОТК — це перевірка технічного стану транспортного засобу, який бере участь у дорожньому русі. Мета процедури — зменшити ризик поломок на дорозі, підвищити безпеку руху та знизити негативний вплив транспорту на довкілля.
Проходження ОТК є обов’язковим для:
- вантажних автомобілів;
- автобусів;
- таксі та легкових авто, що використовуються для комерційних перевезень;
- транспорту, який перевозить небезпечні вантажі;
- причепів і напівпричепів.
Поділитися новиною
Також за темою
Bluesky додала ШІ-чатбота, який персоналізує стрічку контенту для користувача
Наступне покоління коснолей Sony та Microsoft може коштувати $1000
OpenAI відмовляється від повноцінних покупок через ChatGPT
Як розпізнати шахрая — поради Rakuten Viber
Світові лідери з виробництва автомобілів (ТОП-5)