Відкликають майже мільйон автомобілів — деталі Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Відкликають майже мільйон автомобілів — деталі

Концерн Stellantis оголосив глобальне відкликання приблизно 955 тисяч автомобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Причини

Через проблему з програмним забезпеченням мультимедійної системи.

Несправність може перешкоджати нормальній роботі камери заднього огляду та призводити до відсутності зображення на екрані під час руху заднім ходом.

Які країни

У США під кампанію потрапили близько 848 тисяч автомобілів різних моделей 2026 та 2027 модельних років. Серед них — Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid і Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer та Wrangler, а також пікапи Ram 1500 і 2500 та фургон Ram ProMaster.

Ще приблизно 107 тисяч автомобілів відкличуть у Канаді, Мексиці та інших країнах. Таким чином, кампанія охоплює значну кількість сучасних моделей концерну, оснащених відповідним програмним забезпеченням.

Для усунення проблемиStellantis планує поширити оновлення програмного забезпечення мультимедійної системи через бездротовий канал. Коли оновлення стане доступним, на екрані автомобіля з’явиться відповідне повідомлення із пропозицією встановити нову версію.

У компанії заявили, що наразі не знають про аварії або травми, пов’язані з цією проблемою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.