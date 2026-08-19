Чому електромобілі швидко втрачають у вартості (думка експерта) Сьогодні 23:33 — Технології&Авто

Чому електромобілі швидко втрачають у вартості (думка експерта)

Сучасні електромобілі швидко втрачають у вартості. Це відбувається не тому, що електрокари мають якісь недоліки.

Про це розповів генеральний директор компанії Luaz Motors та фахівець з електромобільності Вадим Ігнатов.

«Ми маємо таку цікаву тенденцію, що електромобілі швидше втрачають у вартості. Але чому це відбувається? Не тому, що електромобіль поганий, а тому, що китайці задали такий тренд — кожен новий автомобіль, який виходить, кращий по характеристиках, кращий по оздобленню, по дизайну, але дешевший за модель, яка була випущена рік тому», — говорить спеціаліст.

Читайте також Названо найпопулярнішого автовиробника світу

На думку експерта, йдеться про глобальний тренд, який активно впливає на світовий автомобільний ринок.

«Якщо раніше нове покоління автомобіля з ДВЗ зазвичай з’являлося приблизно раз на п’ять років, то китайські автовиробники задали інший темп. Тепер моделі оновлюють щонайменше раз на рік, а іноді навіть частіше», — зазначає Ігнатов.

За його словами, ситуація дедалі сильніше впливає на перекупників. Поки автомобіль перебуває в продажу, на ринку може з’явитися оновлена модель, причому за нижчою ціною. Це вже суттєво змінило ринок перепродажу автомобілів і може бути одним із факторів, які варто враховувати у майбутньому.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.