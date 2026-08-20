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В Україні показали потужну автовишку на базі IVECO (фото)

Технології&Авто
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В Україні показали потужну автовишку на базі IVECO (фото)
В Україні показали потужну автовишку на базі IVECO (фото)
Завод «АЛЬФАТЕКС» представив сучасний автогідропідйомник CTE ZED 25, встановлений на шасі IVECO Daily 60C16H3.0D. Машина призначена для виконання різноманітних висотних робіт — від обслуговування вуличного освітлення та електромереж до монтажу конструкцій і ремонту фасадів.
Про це повідомили у пресслужбі виробника.
Автовишка отримала італійське підіймальне обладнання CTE. Максимальна робоча висота становить 24,5 м, а горизонтальний виліт стріли досягає 11,7 м. Люлька розрахована на перевезення до 300 кг вантажу.

Автовишка підходить для роботи в місті

CTE ZED 25 поєднує компактне шасі IVECO Daily з телескопічною стрілою. Конструкція виконана за схемою «пантограф + трисекційна телескопічна стріла», що дає змогу працювати навіть в умовах обмеженого простору.
Алюмінієва робоча платформа має розміри 1400×700×1100 мм і може повертатися на 90° у кожен бік. Стріла здатна обертатися на 360°, а керування передбачене як із землі, так і безпосередньо з люльки.
Однією з особливостей автовишки є електроізоляція люльки до 1000 В, що дозволяє використовувати техніку під час робіт поблизу електромереж.
Для стабільності та безпеки CTE ZED 25 оснащена чотирма аутригерами з датчиками положення. Також передбачені обмежувач граничного навантаження, система блокування та аварійне опускання стріли.
За матеріалами:
MMR
Авто
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