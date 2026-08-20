В Україні показали потужну автовишку на базі IVECO (фото) 20.08.2026, 00:33 — Технології&Авто

В Україні показали потужну автовишку на базі IVECO (фото)

Завод «АЛЬФАТЕКС» представив сучасний автогідропідйомник CTE ZED 25, встановлений на шасі IVECO Daily 60C16H3.0D. Машина призначена для виконання різноманітних висотних робіт — від обслуговування вуличного освітлення та електромереж до монтажу конструкцій і ремонту фасадів.

Про це повідомили у пресслужбі виробника.

Автовишка отримала італійське підіймальне обладнання CTE. Максимальна робоча висота становить 24,5 м, а горизонтальний виліт стріли досягає 11,7 м. Люлька розрахована на перевезення до 300 кг вантажу.

Автовишка підходить для роботи в місті

CTE ZED 25 поєднує компактне шасі IVECO Daily з телескопічною стрілою. Конструкція виконана за схемою «пантограф + трисекційна телескопічна стріла», що дає змогу працювати навіть в умовах обмеженого простору.

Алюмінієва робоча платформа має розміри 1400×700×1100 мм і може повертатися на 90° у кожен бік. Стріла здатна обертатися на 360°, а керування передбачене як із землі, так і безпосередньо з люльки.

Однією з особливостей автовишки є електроізоляція люльки до 1000 В, що дозволяє використовувати техніку під час робіт поблизу електромереж.

Для стабільності та безпеки CTE ZED 25 оснащена чотирма аутригерами з датчиками положення. Також передбачені обмежувач граничного навантаження, система блокування та аварійне опускання стріли.

MMR За матеріалами:

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