Малайзія розробляє рідину з пальмової олії для охолодження дата-центрів Сьогодні 03:30 — Технології&Авто

Пальмова олія

Дата-центрам потрібно дедалі більше ресурсів для охолодження потужного обладнання. Малайзія хоче частково розв’язати цю проблему за допомогою незвичайного матеріалу — пальмової олії.

Малайзійська рада з питань пальмової олії (MPOB) завершує розробку спеціальної рідини для занурювального охолодження. Продукт отримав назву Sawit EcoTherm.

Про це пише Datacenter Dynamics

Рідина має зменшити споживання води та енергії

За даними MPOB, використання Sawit EcoTherm може скоротити споживання води та енергії в дата-центрах Малайзії.

Старша наукова співробітниця підрозділу технологій процесів та проєктування MPOB Нур Кайрін Мохд заявила, що за широкого впровадження технологія занурювального охолодження може суттєво знизити потребу дата-центрів у воді. Під час занурювального охолодження обладнання поміщають у спеціальну рідину, яка відводить тепло від компонентів.

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Пальмова олія є найпопулярнішою рослинною олією у світі. Її виробляють із плодів африканської олійної пальми та використовують у харчовій промисловості, косметиці й виробництві біопалива.

Малайзія є другим найбільшим виробником пальмової олії після сусідньої Індонезії.

Водночас виробництво пальмової олії пов’язують із вирубуванням лісів. Пальмові плантації можуть витісняти природні середовища існування рослин і тварин. Екологічні організації також зазначають, що нестале виробництво олії шкодить видам, які перебувають під загрозою зникнення, зокрема орангутанам і суматранським слонам.

Малайзія розвиває ринок дата-центрів

Окрім столиці Куала-Лумпура, активний ринок дата-центрів формується в районі Джохора. Його перевагою є близькість до фінансового центру Сінгапуру.

Водночас значного поширення занурювального охолодження в місцевих дата-центрах поки немає. Компанії, які створюють дата-центри для роботи зі штучним інтелектом, зазвичай віддають перевагу системам рідинного охолодження безпосередньо чипів.

Водночас у малайзійському Кіберджаї планують побудувати дата-центр потужністю 65 МВт із занурювальним охолодженням.

MPOB сподівається співпрацювати з компаніями, що працюють у сфері дата-центрів, щоб перевірити ефективність нової рідини.

Пальмова олія вже використовується для подібних технологій: компанія Cargill продає рідину для занурювального охолодження, яка на 90% складається з рослинної олії. Водночас на ринку є й інші варіанти — на основі фторвуглеців та мінеральних олив.

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