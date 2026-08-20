Які авто купували у липні: гібриди вже займають третину ринку Сьогодні 13:00 — Технології&Авто

Які авто купували у липні: гібриди вже займають третину ринку

У липні 2026 року в Україні відбулося 5 496 перших реєстрацій нових легковиків — на 156 авто, або 2,9%, більше, ніж у червні, проте на 973 авто, або 15,0%, менше, ніж у липні торік.

Місячне зростання було вузьким: Toyota додала 331 реєстрацію, тоді як усі інші марки разом втратили 175, або 3,7%.

Структура ринку також змінилася. Гібриди сягнули 1 805 реєстрацій і 32,8% сегмента, наблизившись до бензинових авто з часткою 38,5%. Електромобілі трохи додали проти червня — до 421 реєстрації, однак їхня частка становила лише 7,7% проти 24,8% рік тому. Рейтинг моделей очолив кросовер Toyota RAV4 із 358 реєстраціями.

Липневий плюс виявився вузьким

Після двох поспіль місяців скорочення кількість перших реєстрацій нових легковиків зросла з 5 340 у червні до 5 496 у липні. Однак загальний приріст у 156 авто був меншим за приріст однієї Toyota — 331 авто. Без Toyota решта марок разом скоротилася з 4 713 до 4 538 реєстрацій, або на 3,7%. Отже, позитивна місячна динаміка ще не була широкою.

На 13-місячному графіку липневий показник перевищує січень, лютий і червень 2026 року, але залишається нижчим за весняні значення та на 15,0% нижчим, ніж у липні 2025-го. Окремо виділяється грудневий пік у 11 287 реєстрацій. У підсумках 2025 року Інститут пов’язував його з достроковим оформленням електромобілів перед завершенням ПДВ-пільги.

У липні першу реєстрацію отримали 5 344 нові легковики, ввезені з-за кордону, та 152 авто, виготовлені або переобладнані в Україні. Це відповідно 97,2% і 2,8% місячного обсягу.

Порівняно з червнем кількість ввезених з-за кордону авто зросла на 163, або 3,1%, тоді як виготовлених або переобладнаних в Україні стало на 7 менше. У річному порівнянні перша категорія втратила 968 реєстрацій із загального зменшення ринку на 973, а друга — лише 5.

Категорія «виготовлені або переобладнані в Україні» ширша за виробництво повного циклу: вона охоплює різні форми виготовлення та переобладнання. Тому її не слід автоматично трактувати як кількість автомобілів, повністю вироблених в Україні.

Ввезені з-за кордону — 5 344 авто (97,2%).

Виготовлені або переобладнані в Україні — 152 авто (2,8%).

Разом — 5 496 авто (100,0%).

Гібриди вже займають третину ринку

Бензинові авто залишилися найбільшою групою — 2 115 реєстрацій, або 38,5% ринку. Гібриди (автомобілі з гібридною силовою установкою) наблизилися до них: 1 805 авто та 32,8%. Розрив між двома найбільшими типами живлення скоротився до 310 автомобілів, або 5,7 відсоткового пункта.

Саме гібриди дали найбільший місячний приріст: +186 авто, або +11,5%. Бензинових стало на 20 більше, електромобілів — на 19 більше, тоді як дизельних авто поменшало на 61. У річному порівнянні гібриди додали 424 реєстрації, або 30,7%.

Електромобілі у липні трохи зросли проти червня — до 421 авто, але залишилися на 73,8% нижче за липень 2025 року. Їхня частка зменшилася з 24,8% до 7,7%. Це порівняння відбувається з високою базою 2025 року, коли очікуване завершення ПДВ-пільги переносило частину майбутніх реєстрацій на кінець року; цей ефект не означає, що податковий чинник пояснює кожну зміну всередині сегмента.

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